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Umut Nayir, Hajduk Split'te

Hırvat ekibi Hajduk Split, Beşiktaş’tan Umut Nayir’i satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıl kiraladı.

Hırvat ekibi Hajduk Split, Beşiktaş'tan Umut Nayir'i satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıl kiraladı.


Beşiktaş'ın 27 yaşındaki futbolcusu Umut Nayir, Hırvat temsilci Hajdut Split'e kiralık olarak gitti. Hajdut Split'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada Umut Nayir'i satın alma opsiyonuyla beraber 1 yıl kiraladıkları duyuruldu. Nayir'in 17 numaralı formayı giyeceği de belirtildi.


Transfer ile ilgili açıklamalarda bulunan Umut Nayir, "Hajduk'a katıldığım için mutlu olduğumu vurgulamak istiyorum. Amacım öncelikle takımın ilerlemesine yardımcı olmak. Gelmeden önce Domagoj Vida, Jani Atanasov ve Prekazi ile konuştum. Her üçünden de iyi geri dönüşler aldım. Burada olduğum için mutluyum. Bu forma için elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum" diye konuştu.

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