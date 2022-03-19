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Ünal Karaman eşi Pınar Karaman'dan anlamlı resim sergisi

Teknik Direktör Ünal Karaman eşi Pınar Karaman tarafından yapılan resimlerin geliri tamamıyla Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak.

Teknik Direktör Ünal Karaman eşi Pınar Karaman tarafından yapılan resimlerin geliri tamamıyla Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak. Sergi 30 Mart'a kadar devam edecek.


Teknik Direktör Ünal Karaman eşi Pınar Karaman tarafından yapılan resimler 18-30 Mart tarihlerinde Maji Art Gallery'de sergilenecek. Buradan elde edilen gelirin geliri tamamı Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak. Dün başlayan etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ve spor camiasından önemli isimler katılacak.

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