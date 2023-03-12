UNESCO'dan Belgin Naim'e destek

Romanya Aba Güreşi Federasyon Başkanı Belgin Naim'e, Romanya Devlet Yönetimi ve UNESCO'dan büyük destek geldi.

Türkiye Aba Güreşi Federasyonu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, 10 yıldır Hatay'da yapılan Aba Güreşleri'ne takım olarak katılan Romanya Türk-Tatar Birliği Başkanı Belgin Naim'in önemli başarılar elde ettiğini aktardı. Türkiye dışında ilk Uluslararası Aba Güreşi hakeminin de Romanya'dan çıktığına değinen Öztek, Belgin Naim'in Aba Güreşleri'ni Romanya'da festival haline getirdiğini söyledi. Öztek açıklamasında, "Belgim Naim, Avrupa ve Asya'dan pek çok ülkenin katılımıyla, güreşlere kültürel bir hava katmış, aynı zamanda çalışmaları 'Kurultay' adıyla anlamlı etkinliklere dönüştürmüştür. Belgin Naim, 2023 yılıyla birlikte Romanya UNESCO teşkilatının da desteğini alarak, çalışmalarına çeşitlilikte birlik, kültürel çeşitlilik, ulusal ruh sağlığı ve uyuşturucu ile mücadele gibi konulara da yer vermiştir. Çalışmaların tanıtımı için yapılan konferansa Romanya Cumhurbaşkanı Emil Constantinescu'da bir kutlama mesajı göndermiş ve mesajda gençlerin eğitiminin önemine değinmiştir. Projeye Aile, Gençlik ve Fırsat Eşitliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Romanya İnsan Hakları Enstitüsü de destek olmuştur. Bu çalışmalar; farklı kültür ve geleneklerden gelen toplumların kutlamalarını, törenlerinin, sanatlarını ve kültürlerini dürüst ve açıkça yaşamalarını ve kültürlerarası evrimi teşvik etmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Türklere has Mangala, T Toguz Kumalak ve geleneksel okçuluk gibi sportif ve zihinsel oyunlar veya diğer göçebe oyunları Romanya ve Avrupa'da ilgi ile izlenmekte ve yaygınlaşmaktadır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Öztek, Başkan Naim'in Romanya'daki Aba Güreşi, kültür ve sportif çalışmalarını takdirle karşıladığını ve başarı dileklerini ileterek, Türkiye olarak daima yanında destekçileri olduklarını belirtti.