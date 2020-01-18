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UniCo Sigorta'ya yeni yönetim kadrosu

UniCo Sigorta’nın Genel Müdürü, sektörün önde gelen isimlerinden Sertem Demir oldu.

UniCo Sigorta'nın Genel Müdürü, sektörün önde gelen isimlerinden Sertem Demir oldu.


Barış Baran Sertel ve Murat Tuvay ise genel müdür yardımcısı oldu. Üst yönetim yapılanması sektöre yön veren isimlerden oluşan şirketin kendi sektörüne yenilikler getirecek ürünleri geliştirmeye hazır olduğu ifade edildi.


Sermayesi 31 Aralık 2019 itibariyle 92,5 milyon lira tutarında artırılan şirketin 2020 yılında 125 milyon ilave sermaye artışı yaparak toplam 200 milyon lira sermaye artışı gerçekleştireceği bildirildi. Demir, sektörün istikrarlı ve rekabetçi oyucularından biri olacaklarını belirtti.

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