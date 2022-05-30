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ÜNİFEB Mezunlar Derneği 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı

ÜNİFEB Mezunlar Derneği’nin 4.

ÜNİFEB Mezunlar Derneği'nin 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Atilla Çevik, yönetim kurulu başkanı seçildi.


ÜNİFEB Mezunlar Derneği'nin 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 1907 Fenerbahçe Derneği'nin ev sahipliğinde yapıldı.


Gündem maddeleriyle toplanan genel kurulda, tek liste olarak seçime gidildi. Üyelerin oylarıyla Atilla Çevik, ÜNİFEB Mezunlar Derneği'nin 4. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.


Genel Kurul sonrası ÜNİFEB Mezunlar Derneği'nin yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:


Atilla Çevik


Alperen Dedeoğlu


Altay Şimşek


Aslı Çiçek Şahin


Burak Tabak


Cemre Özkan


Çağrı Özmen


Efecan Turanlı


Emin Aykul


Emir Akkaya


Emre Oruç


Emre Paçarız


Emre Tanrıseven


Ferhat Durup


Kaan Göktürk


Oğuz Paşalı


Oflaz Korkmaz


Ömer Yağanoğlu


Yunus Emre Koç


Yusuf Dömekeli

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