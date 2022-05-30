ÜNİFEB Mezunlar Derneği 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı

ÜNİFEB Mezunlar Derneği’nin 4.
ÜNİFEB Mezunlar Derneği'nin 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Atilla Çevik, yönetim kurulu başkanı seçildi.
ÜNİFEB Mezunlar Derneği'nin 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 1907 Fenerbahçe Derneği'nin ev sahipliğinde yapıldı.
Gündem maddeleriyle toplanan genel kurulda, tek liste olarak seçime gidildi. Üyelerin oylarıyla Atilla Çevik, ÜNİFEB Mezunlar Derneği'nin 4. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.
Genel Kurul sonrası ÜNİFEB Mezunlar Derneği'nin yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
Atilla Çevik
Alperen Dedeoğlu
Altay Şimşek
Aslı Çiçek Şahin
Burak Tabak
Cemre Özkan
Çağrı Özmen
Efecan Turanlı
Emin Aykul
Emir Akkaya
Emre Oruç
Emre Paçarız
Emre Tanrıseven
Ferhat Durup
Kaan Göktürk
Oğuz Paşalı
Oflaz Korkmaz
Ömer Yağanoğlu
Yunus Emre Koç
Yusuf Dömekeli