United VARs'tan Detaysoft'a küresel ödül

Türk sermayeli en büyük SAP çözüm ortaklarından Detaysoft, United VARs tarafından verilen 'En İyi Pazarlama Performansı' ödülüne layık görüldü.

SAP çözüm ortakları topluluğu United VARs, 2019 yılı değerlendirme toplantısını geçen hafta Almanya'da gerçekleştirdi. Küresel iş birliklerinin değerlendirildiği ve geleceğe yönelik planların ele alındığı toplantıda United VARs'ın Türkiye'deki temsilcisi Detaysoft, topluluğun dünya genelindeki tüm üyeleri arasında 2018 yılının 'En İyi Pazarlama Performansı' ödülünü almaya hak kazandı.

"20'den fazla ülkede roll out projeleri gerçekleştirdik"

Düzenlenen törende SAP İcra Kurulu Üyesi Adaire Fox-Martin'in elinden ödülü alan Detaysoft CEO'su ve United VARs Yönlendirme Komitesi Üyesi Alkin Aksoy şunları söyledi: "SAP'nin en üst seviye Global ve Platin iş ortağı olarak, dünya çapında hizmet kalitesi, ürün portföyü, global hizmet verebilme kapasitesi gibi kriterlerle üye kabul eden SAP çözüm ortakları topluluğu United VARs'ın Türkiye'deki tek üyesi konumundayız. Rusya'dan Ispanya'ya, Ukrayna'dan Almanya'ya, Myanmar'dan Amerika'ya 20'den fazla ülkede gerçekleştirdiğimiz roll out (lokalizasyon, yaygınlaştırma) projelerinde, United VARs'ın uluslararası iş birliği gücünden en iyi şekilde yararlanıyoruz. Pazarlama ve iletişim alanında Türkiye ve globalde hayata geçirdiğimiz çalışmalarla United VARs'ın şirketimize verdiği bu ödülü almak bizleri onurlandırdı".

20'nci yılda 11 ödül

Yapılan bilgilendirmede; Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinden biri olarak son 2 yıldır Deloitte Fast50 listesine giren Detaysoft, United VARs'tan aldığı ödülle birlikte, 20'nci yaşını toplam 11 ödülle karşıladı. Bankacılıktan perakendeye 20'den fazla sektörde dijital dönüsüm projeleri yürüten Detaysoft, aynı zamanda, danışmanlığını yürüttüğü projeleriyle SAP tarafından belirlenen kategorilerde müşterilerinin en fazla ödül aldığı SAP iş ortağı olduğu kaydedildi.