Univa, tüm satış süreçlerini dijitale taşıdı

Şirketler, üretimden satışa kadar olan tüm süreçlerinde yeni uygulamalar hayata geçirmeye başladı. Bu kapsamda gayrimenkul sektöründe yeni bir dönemin kapılarını aralayan Erkanlı Holding'in yatırım amaçlı öğrenci evi projesi Univa da tüm süreçlerini dijitale taşıdı.

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından toplum sağlığını ön planda tutan uygulamalar tüm ülkelerde ardı ardına hayata geçirilirken, iş dünyası da önlemlerini almaya başladı. Hem çalışanlarının hem ortaklarının sağlığını ön planda tutan şirketler, üretimden satışa kadar olan tüm süreçlerinde değişikliğe gitti. Bu kapsamda gayrimenkul sektöründe yeni bir dönemin kapılarını aralayan Erkanlı Holding'in yatırım amaçlı öğrenci evi projesi Univa da tüm satış süreçlerini dijitale taşıdı. Öğrenci evlerinin satışına yönelik tüm süreçleri dijital platformlar aracılığıyla yürüten şirket, web sitesinden öğrenci evlerini inceleyen yerli ve yabancı yatırımcılarla olan görüşmelerini Skype aracılığıyla yürüttü. Öğrenci evlerinin satışları da dijital imzaların ardından tamamlandı.

Sağlık alanında yaşanan gelişmelerin tüm dünyayı etkisi altına aldığını vurgulayan Erkanlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Erkanlı, toplum sağlığını ön planda tutmak adına hayata geçirilen uygulamaların iş dünyasını da doğal olarak etkilediğini aktardı.

Holding olarak hem yatırımcılarının hem de çalışanlarının sağlığını ön planda tuttuklarını bu kapsamda tüm iş süreçlerinde değişikliğe gittiklerini anlatan Erkanlı, "Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığının korunması adına herkesin mümkün olduğunca evlerinden dışarı çıkmaması gerektiğini düşünüyoruz. İnsanlar da evlerinden ya da işyerlerinden çıkmadan hem sağlıklarını korumanın hem de işlerini de aksatmamanın yollarını arıyorlar. Bu arayış yeni çözüm yollarını da beraberinde getiriyor." diye konuştu.

"Sözleşmeler taraflara kargo ile teslim ediliyor"

Tüm bu sürecin ardından iş yapış süreçlerinde değişikliğe gittiklerini aktaran Erkanlı, "Biz de toplum sağlığını ön planda tutmak adına; iş süreçlerimizin tamamını, son bir haftada dijital ortama taşıdık. Yatırımcılar öncelikle öğrenci evlerini web sitemiz aracılığıyla inceliyor. Ardından hem yerli hem yabancı yatırımcılarla Skype aracılığıyla toplantılar yapıyoruz. Süreçlerin dijital ortamda tamamlanmasının ardından imza aşamasına geçiliyor. O konuda da dijital imza kullanılıyor. Yalnızca sözleşmeler kargo ile taraflara gönderiliyor. Bu kapsamda son bir haftada yurtdışındaki ilk projemiz olan İngiltere'de Cardiff'teki projemiz kapsamında 7 adet öğrenci evinin satışını gerçekleştirdik" açıklamasını yaptı.

"Öğrenci evi projeleri kapsamında 430 milyon TL'yi bulan yatırımlara devam ediyoruz"

İlk Univa projesinin Sakarya'da hayata geçirildiğini söz konusu projeyi Kocaeli ve Düzce'deki öğrenci evlerinin takip ettiğini aktaran Erkanlı, projelerin 8 yıldan başlayan sürelerle amortisman, 5 yıl kira garantisi ve Kocaeli ve Düzce projelerinde yüzde 65, Sakarya'da ise yüzde 100'ün üzerinde fiyat artışı gibi avantajları da beraberinde getirdiğini anımsattı.

Erkanlı, Türkiye'de öğrenci evi projeleri kapsamında toplamı 430 milyon TL'yi bulan yatırımlarına devam ettiğini belirterek, "Univa'nın yurtdışındaki ilk durağının ise öğrenci evi sektörünün öncü pazarlarından İngiltere'dir. Cardiff'teki proje kapsamında OPTO markasının sahibi Experience Investment ile işbirliği yapıyoruz. 728 öğrenci evinin yer aldığı projedeki 140 üniteyi İngiliz ortaklarıyla beraber geliştireceğiz. ve ünitelerin satışını yapacağız." dedi.

Ekanlı; Cardiff'te, OPTO ile olan ortaklık yatırımının ise 96 milyon TL'yi bulacağını söyledi.