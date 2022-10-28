Univar Solutions, Avrupa'da Arkema ile dağıtım anlaşmasını genişletti

Univar Solutions, Arkema'ya verdiği yetkiyi genişlettiğini duyurdu. Anlaşmada Belçika, Fransa ve Türkiye'deki kauçuk ve plastik katkı maddesi müşterileri için organik peroksitler yer alıyor.

Özel bileşen ve kimyasal kullanıcıları için önde gelen küresel çözüm sağlayıcılarından biri olan Univar Solutions, 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere Belçika, Fransa ve Türkiye'de çapraz bağlı organik peroksitlerini dağıtmak için Arkema'ya verdiği yetkiyi genişlettiğini duyurdu. Yeni anlaşma, şirketlerin şu anda Portekiz ve İspanya'nın çapraz bağlantı pazarlarındaki kauçuk ve plastik katkı maddesi müşterilerine hizmet veren mevcut dağıtım ortaklığına ekleniyor.

Yeni genişletme anlaşmasını değerlendiren Univar Solutions CASE, Kauçuk ve Plastik Katkı Maddeleri Küresel Başkan Yardımcısı Chris Fitzgerald, "Arkema ile ilişkimizi genişletmek ve Avrupa'daki müşterilere daha iyi hizmet vermek bizi heyecanlandırıyor. İşbirliğimizi güçlendirerek ve bu organik peroksit çözeltilerini çeşitli yüksek performanslı ve talepkâr sektörlere sunarak, müşterilere değerli bir ortak ve tedarikçilere güvenilir bir ortak olduğumuzu kanıtlıyoruz" şeklinde konuştu.

Arkema İşlevsel Katkı Maddeleri Grup Başkanı Romuald de Haut de Sigy şöyle konuştu: "Univar Solutions'taki ekiplerden etkilendim; dinamizmleri, yapıları, profesyonellikleri ve pazar bilgileri strateji ve büyüme için sağlam bir temel teşkil ediyor. Bu ortaklığın hem şirketlerimize hem de değerli müşterilerimize sağlayacağı sinerjiyi sabırsızlıkla bekliyorum."