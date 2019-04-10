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Univera Teknoloji Günü'nde doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılması konuşulacak

Avrupa’nın önemli teknolojileri şirketinden Univera’nın bu yıl 18’inci kez düzenlediği Univera Teknoloji Günü’nde (UTG), doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılmasında büyük öneme sahip sürdürülebilirlik konu edilecek.

Avrupa'nın önemli teknolojileri şirketinden Univera'nın bu yıl 18'inci kez düzenlediği Univera Teknoloji Günü'nde (UTG), doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılmasında büyük öneme sahip sürdürülebilirlik konu edilecek. Cem Seymen, 25 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek 18'inci Univera Teknoloji Günü'nde özel konuşmacı olarak yer alacak.



'Entegre Ekosistemler ve Sürdürülebilirlik' temasıyla bu yıl 18'inci kez kapılarını açmaya hazırlanan Univera Teknoloji Günü (UTG), 25 Nisan Perşembe günü düzenlenecek. Honeywell ana sponsorluğundaki etkinliğin bu yılki özel konuşmacısı, CNN Türk Ekonomi Editörü Cem Seymen olacak. Farklı sektörlerden 300 profesyonelin ağırlanacağı UTG'de, doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılabilmesi için hayati öneme sahip olan kaynak verimliliğinin yanı sıra, sürdürülebilir ekosistemler oluşturulmasında teknolojinin rolü ele alınacak.



BMC, Doğuş Gıda ve Düzey Pazarlama başarılı proje örneklerini paylaşacak


Uzun yıllardır sürdürülebilir sistemler ile müşterilerine hizmet veren Univera UTG'de sözü, birlikte başarılı projeler sürdürdüğü müşterilerine verecek. Dijitalleşme konusunda kendi deneyimlerini paylaşacak olan sektörlerinin liderlerinden BMC, Doğuş Gıda ve Düzey Pazarlama, Univera'nın çözümleri ile kurdukları entegre iş ortaklığı yönetimini ve sürdürülebilir iş süreçlerini anlatacak.


Univera Teknoloji Günü'nün ana sponsoru Honeywell'in yanı sıra oturum sponsorluğunu üstlenen Microsoft, SOTI ve Univis de iş süreçlerine dair çözümlerini ziyaretçilerle paylaşıp, yeni teknoloji ve trendlerden bahsedecek. Bununla birlikte ziyaretçiler stant alanında yer alacak bilgilendirme masalarında çözümleri deneyimleme şansı bulacak.

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