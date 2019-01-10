Univera, Türkiye'nin en büyük 500 hizmet ihracatçısı arasında yer aldı

Yerli ve milli yazılım sektörünün önemli firmalarından Univera, son 2 yılda yazılım ihracatını yüzde 50 artırarak Türkiye'nin en büyük 500 hizmet ihracatçısı arasında yer almaya hak kazandı. Univera İdari İşler ve Finans Müdürü Tülay Karabacakoğlu, son yıllarda hızla gelişen sektörün 2019'da yurt dışına odaklanarak büyümeye devam edeceğini söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yayınlanan 'Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı' araştırmasına göre, Türkiye'de hizmet ihracatı yapan en büyük 500 şirketin 47'si yazılım ve bilişim sektöründe faaliyet gösteriyor. Son yıllarda hızla büyüyen sektörde, kurumsal teknoloji çözümleri sunan Univera, son 2 yılda yazılım ihracatını yüzde 50 artırarak Türkiye'nin en büyük 500 hizmet ihracatçısı arasında yer aldı. Univera'nın yüzde 100 yerli sermaye ile geliştirdiği kurumsal iş süreçlerine yönelik yazılımlar, son 3 yıldır bağımsız araştırma kuruluşu Promotion Optimization Institute (POI) tarafından dünyanın en iyi 5 yazılımı arasında gösteriliyor.

"2019 yılında hedefimiz, ihracatın gelirlerimiz içindeki payını artırmak"

İdari İşler ve Finans Müdürü Tülay Karabacakoğlu, "Yerli yazılım sektörünün gerek ihracatta payının artması gerekse de cirosal olarak ülke ekonomisine sağladığı katkı, sektörün potansiyelini gözler önüne seriyor. Yerli kurumsal teknoloji çözümlerimizin ülkemizde yaygınlaşırken yurt dışından da ciddi talep görmesi bizi umutlandırıyor. Bu nedenle beklentilerimiz büyük. 55 kişilik AR-GE ekibimizin geliştirdiği milli yazılım ve teknoloji çözümlerini; Kazakistan, Gürcistan ve Moldova'nın başını çektiği onlarca ülkeye ihraç etmenin gururunu yaşıyoruz. Ciromuzun yüzde 13'ünü yazılım ihracatından elde ediyoruz. 2019 yılında bu oranı artırmayı ve Türkiye'de yüzlerce markayla edindiğimiz tecrübeyi global pazarda yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

'Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı' araştırmasına göre, ilk 500'e giren yazılım ve bilişim ihracatçılarının 2017 yılı toplam cirosu 2016'ya göre yüzde 87 artarak 3 milyar 927 milyon dolara ulaştı. Bu şirketler 2017'de 56,6 milyon dolar yatırım yaparken Türkiye'nin toplam ihracatına 207 milyon dolar katkı sağladı.