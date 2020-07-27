Üniversite adayı öğrencilere 360 derece sanal tur imkanı

Video şeklinde hazırlanan ve anında online destek sunan tur sayesinde öğrenciler, okumak istediği fakültenin sınıfından, laboratuvarına hatta bahçesinden ders çalışma alanına kadar her bir noktayı evinden çıkmadan gezebilecek.

Üniversite sınavı için ter döken aday öğrencileri, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından heyecanlı bir tercih dönemi bekliyor. Pandemi nedeniyle Bahçeşehir Üniversitesi tarafından üniversite adayı öğrenciler için özel olarak tasarlanan 360 derece videolu görsellere sahip Virtual tur, öğrencilere sınırsız imkan sunuyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki aday öğrencilere evden çıkmadan üniversitenin tüm fakültelerini, sınıflarını, laboratuvarlarını ve sosyal alanlarını gezme imkanı veren virtual turun yanı sıra öğrenci dilerse 27 Temmuz - 14 Ağustos tarihleri arasında üniversiteye gelerek dilediği bilgiyi edinebilecek.

Virtual tur hangi imkanları sunuyor?

Tercih tanıtım döneminde üniversiteyi gezme imkanı bulamayan öğrenciler, üniversitenin her bir noktasını sanal tur aracılığıyla gezme fırsatına sahip oluyor. Öğrenciye tur esnasında açıklayıcı bilgiler verilirken, aynı zamanda istediği anda ilgili bilgiyi içeren sitenin sayfasına da yönlendirme sağlanıyor. 360 derece sanal tur imkanı sunan sistemde, aynı zamanda canlı destek hizmeti ile öğrencilerin tüm sorularına yanıt verilirken, sınıflardan fakültenin her bir noktası gezilebiliyor ve kampüsler arası geçişler de hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Öğrencinin özgürce gezmesini sağlayan tur deneyimi, hem sağlıklı hem de açıklayıcı bilgiler veriyor.

Online tanıtım devrede

https://aday.bau.edu.tr/ adresinden sanal turu deneyimleyebilecek öğrenci, istediği bölümün ders içerikleri, kariyer ve iş olanakları hakkındaki bilgiyi, bölümün akademisyenlerinden alabilecek. Bunun yanı sıra, öğrenci Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki imkanları bölümün öğrencisiyle sohbet ederek öğrenebilecek.