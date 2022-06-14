Üniversite adaylarına boğazda motivasyon gezisi

Sınav stresini üzerlerinden atan gençler, hem boğazın güzelliklerini seyretme imkanı buldu hem de müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 18-19 Haziran günlerinde yapılacak. Bağcılar Belediyesi, üniversiteye hazırlanan gençlerin sınav stresinden uzaklaşmaları ve keyifli dakikalar geçirmeleri için bir motivasyon gezisi düzenledi. Kabataş'tan vapura binen öğrencilere Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da eşlik etti. Havanın güzel olması ile birlikte gençler, İstanbul Boğazı'nı gezmenin mutluluğunu yaşadı. Sınav stresinden uzakta derin bir nefes alan gençler, Marmara'nın masmavi sularında Boğaziçi'nin tüm güzelliklerini seyretme imkanı buldu. İstanbul Boğazı'nın doğal güzelliklerini keşfeden davetliler, tarihi ve turistik eserlerin fotoğraflarını çekti. Çalan müzik eşliğinde ise halaylar çekildi, danslar edildi.

"Sınava gireceklere başarılar diliyorum"

Güzel bir gün geçirdiklerini söyleyen Başkan Özdemir, “Yoğun geçen hazırlık sürecinin ardından düzenlediğimiz bu geziyle sınav öncesi gençlerimize moral vermek istedik. Bir nebze de olsa yoğunluktan uzaklaşarak motive oldular. Bu vesileyle de sınava girecek tüm kardeşlerimize başarılar diliyorum” dedi.