Üniversite kulüp tanıtım günleri başladı

Doğuş Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Kulüp Tanıtım Günleri' başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çözüm Var, İBB İstihdam Ofisi, İBB Spor İstanbul, LÖSEV ve Yeşilay'ın da bulunduğu tanıtım günlerinde 62 öğrenci kulübü de yer aldı.

2022-2023 akademik yılı üniversitenin öğrenci kulüp ve topluluklarının tanıtılması ve isteyen öğrencilerin kayıtlarını yaptırabilmesi amacıyla düzenlenen Kulüp Tanıtım Günleri başladı. Doğuş Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü V. Müdür Yasin Erbaş etkinlikle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Üniversitemizde akademik yaşamı, sosyal ve sportif alanlardaki etkinlikleriyle yoğun bir biçimde renklendiren öğrenci kulüpleri, öğrencilerin ders dışı zamanlarını keyifli hale getirmekte önemli rol oynuyor. Üniversitemizde Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı 62 öğrenci kulübü bulunuyor. Bunlar içerisinde akademik, kültürel, sanatsal ve sportif olmak üzere üç ana gruptan oluşuyor. Bu yıl itibariyle kulüplerimize üye olan öğrenci sayımız 20 bin 982'dir. Öğrencilerimiz geçen dönem içerisinde 422 etkinlik gerçekleştirmiş ve bu etkinliklere 49 bin 418 kişi katılmıştır. Bu akademik yıl içerisinde de faaliyetlere devam etmek için gerekli planlamalar yapılmaktadır.”

Kulüp tanıtımları üniversitenin Dudullu yerleşkesinde gerçekleşiyor.