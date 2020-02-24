“Üniversite mezunları, öğrenim borcundan kurtarılmalı”

Sayıları 5 milyona dayanan Öğrenim kredisi borcu olan üniversite mezununu sevindirecek bir teklif yapıldı. Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir, “Genç nüfustaki işsizlik oranının yüzde 24,5 olduğu koşullarda sayılarının her geçen gün artacağı, öğrenim kredisi almış mezunlar ile şuanda öğrenim kredisi alan gençlerimizi borç yükünden kurtaran, önünü açan düzenlemeye ihtiyaç var” dedi.

Demir ,Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bin kişiye ulaşmasının yanında ,15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puan artışla, yüzde 24,5 olduğu bir ortamda iş bulma konusunda hayli zorluk çeken sayıları 5 milyona ulaşan öğrenim kredisi borçlusunun çektiği sıkıntılar dikkate alınarak yeni bir düzenlemenin şart olduğunu vurguladı.

“Öğrencilerimizi mezuniyet hediyesi 30 bin TL borçtan kurtarmalıyız”

Demir, “öğrencilerimiz, borçlarını mezuniyet tarihinden iki yıl sonrasında ödemeye başlamaları gerekiyor. Borç kredilerinin verildiği tarihten normal öğrenim sürelerinin bitimine kadar geçen miktarlara, enflasyon artışının ilave edilmesiyle tespit ediliyor. İki yıl sonra ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1.40 oranında gecikme zammı uygulanıyor. Bu yüzden geciken borç, alınan kredinin 3 katına çıkabiliyor. Yalnızca, 2019'da öğrenim kredisi alan kişi sayısı 1 milyon 156 bin oldu. 2020 Ocak itibarıyla öğrencilere verilen öğrenim kredisi miktarı lisansta aylık 550 TL, yüksek lisansta bin 100 TL, doktorada ise bin 650 TL. Bir lisans öğrencisinin aylık 550 TL öğrenim kredisi aldığını ve eğitim süresinin 4 yıl olduğunu varsayarsak, 4 yılın sonunda 26.400 TL'lik bir geri ödeme çıkıyor. Anaparanın üzerine eklenen faizi de katarsak öğrencinin ödemesi gereken borç miktarı ortalama 30 bin TL'nin üzerine çıkmaktadır” diye konuştu.

Hüseyin Demir, “Öğrenciler ‘Burs/Kredi Taahhütnamesinde' borçlarını tebligat beklemeksizin normal öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlayarak ödeyeceklerini kabul ediyor. Ödemeler aylık ya da 3 aylık olarak planlanıyor. 4 yıl üniversite okuyan bir öğrencinin mezun olduktan 2 yıl sonra 48 taksit şeklinde öğrenim kredisini ödemesi gerekiyor. Aynı öğrenci borcunu 3 ayda bir 16 taksit şeklinde de ödeyebiliyor” şeklinde konuştu.

“Öğrenim kredisi borcundan faizler silinmeli ve haciz işlemleri kaldırılmalı”

Demir şu önerilerde bulundu: “Sunulacak ödeme seçeneklerinde ilk işin faizlerin silmesi ve haciz işlemlerinin kaldırılması, mezuniyetten iki yıl sonra yerine iş bulduğunda ödeme seçeneği, ödemede sunulan 48 taksit yerine 120 ay taksit imkanı, belirlenecek yıllar arası ödeme durumuna sahip olamayan kişilerin borçlarının tamamen silinmesi,Devlet memurluğuna atanan kişilerin borçlarının maaşlarından faizsiz olarak uzun yıllara bölünerek kesilmesi, Özel sektörde asgari ücret ile çalışmaya başlamış kişilerin borçlarının faizleri silinerek ve belli oranlarda azaltılarak SGK primi gibi kesinti yapılarak tahsili, iş bulamadığı her yıl için borçlarına indirimin yapılması gibi gençliğimizi koruyan hayata tutulmalarını ,emin adımlarla ilerlemelerini sağlayacak adımlar atılması.”