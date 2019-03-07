Üniversite mezunu becerilerinde 94'üncü sıradayız

Ticari farkındalık, güven, girişkenlik, liderlik, duygusal zeka, gibi kriterlere göre belirlenen üniversite mezunu becerileri araştırmasında Türkiye 94'üncü sırada bulundu.

Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, üniversite mezunlarının becerilerini konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in World Economic Forum (2018) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin üniversite mezunu becerilerinde 94'üncü sıraya yerleştiği görüldü.

Üniversite mezunu becerilerinin ise “ticari farkındalık, güven, öz farkındalık, girişkenlik, liderlik, duygusal zeka, kreatif problem çözme” gibi kategorilerden oluşturulduğu kaydedildi. Bu listenin başına yerleşen ülke de İsviçre oldu. İsviçre'yi bu bağlamda ABD ikinci sıradan takip ederken, Hollanda'nın ise üçüncü sıradan izlediği gözlendi.

PRNet ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konu ile ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu.2018 yılı boyunca “üniversite öğrencisi” başlığı altında 43 bin 992 haber çıkışı tespit edildi. Medyaya yansıyan başlıkların arasında en dikkat çekenleri ise üniversite mezunlarının işsizliği oldu.