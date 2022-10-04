Üniversite öğrencilerinden deniz yüzeyini temizleyecek proje

Prototip üretimi yapılan araç, 50 litrelik atık alanı hacmiyle saatte 86 metrekare alanı temizleyebiliyor.

Üniversite öğrencileri ‘Deniz Yüzeyi Temizleme Aracı' geliştirdi. 50 litre atık alanı hacmine sahip olan araç, saatte 86 metrekare alanı temizleyebiliyor. Aracın kontrolü ise öğrencilerin hazırladığı mobil uygulama ile sağlanabiliyor. Geliştirdikleri araç hakkında ortak açıklamada bulunan Doğuş Üniversitesi öğrencileri Mert Emir, Oğuzhan Arun ve Serkan Evcil, İstanbul'da Eminönü sahil, Haliç ve Kadıköy iskelelerinde araştırma ve gözlem yaptıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“86 metrekare alanı temizleyebiliyor”

“Bu bölgelerde suyun kara ile olan mesafesi 1 metreden az. Bu alanlar projemizin kullanılması ve amacını yerine getirmesi gereken yerler. Projemiz bu gibi alanlarda belediye açısından büyük tasarruf sağlayacaktır. Ayrıca elektrikli olması nedeniyle çevreye zararı olmayacaktır. Aracımız sırf deniz değil göl, gölet, baraj, kanal havuz ve özel mülkiyet alanlarında da kullanılabilir. Piyasadaki örneklerine göre uygun maliyetli olması ticari bir ürüne dönüştürmesini ve tercih edilmesini olumlu kılmaktadır. Aracımız 50 kg faydalı yük alabilir, 0,5 m/s hızla saatte 86 metrekare alanı temizleyebilmektedir. Atık alanı 50 litre hacmine sahiptir. Örnek olarak 0,5 litrelik pet şişlerden 100 adet almaktadır. Bir personel tarafından rahatlıkla kullanılabilmektedir.”

Projelerinin piyasada bulunan araçlara göre daha küçük boyutlarda ve işlevselliği ile ön plana çıktığını ifade eden ekip üyeleri, “2 kişinin rahatça taşıyabileceği mobilitesi yüksek bir araç böylelikle lojistik maliyetleri olabildiğince düşük olmaktadır. Tekne ve konveyör bilgisayar destekli programlar ile tasarımı yapılarak ve yine bilgisayar ortamında analizler ile desteklenerek bizler tarafından yapılmıştır. Tekne gövdesinin sağladığı avantaj ile rahat bir şekilde manevra yapması, dar alanlarda çöpe yönelmesini hızlandıracaktır. Yazılımsal tarafımızda ise cep telefon uygulaması hazırladık, aracımızın motor hız kontrolünü uygulama sayesinde yapmaktayız. Bunu yapmamızın nedeni ise kumanda, ESC maliyetini düşürmek için ve ayrıca tüm telefonlardan kontrolü sağlamaktı” şeklinde konuştu.