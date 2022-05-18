Üniversite öğrencilerine maddi destek sağlayacak ‘Okutan Kadıköy' projesi hayata geçti

Kadıköy Belediyesi ve Türk Eğitim Vakfı iş birliğinde hayata geçirilen ve maddi nedenlerden ötürü eğitim hayatına devam etmekte güçlük çeken üniversite öğrencilerine eğitim desteği sunan ‘Okutan Kadıköy' projesinin lansmanı düzenlendi. Toplantıda Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş protokol imzaladı.

Kadıköy Belediyesi, Türk Eğitim Vakfı, Kadıköy muhtarları ve Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri ve Kadıköylü vatandaşların ortaklaşa gerçekleştirdiği ve üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği sağlayan ‘Okutan Kadıköy' projesi başladı.

Zorlu ekonomik şartlarda gençlerin eğitim koşullarını iyileştirmek, gençlere daha aydınlık bir gelecek kurmak amacıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde, eğitimine maddi nedenlerden ötürü devam etmekte güçlük çeken üniversiteli öğrencilerden öncelikli olarak Kadıköy'de ikamet eden veya okuyan öğrencilere destek olunacak. Proje çerçevesinde bin üniversite öğrencisine 9 ay boyunca burs desteği sağlanacak.

‘Okutan Kadıköy' projesi için Alan Kadıköy'de lansman toplantısı, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ve TEV Genel Müdürü Banu Taşkın'ın katılımı ile düzenlendi. Toplantıda Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş arasında protokol imzalandı.

“Hedefimiz en azından her apartmandan bir burs veren gönüllü çıkarmak”

Program hakkında bilgi veren Başkan Şerdil Dara Odabaşı, “TEV ile birlikte Kadıköy'de ikamet eden veya Kadıköy'de okuyan üniversite öğrencilerimize Kadıköy'de yaşayan yurttaşlarımızın burs vermesini sağlayacak bir proje. Biz burada sadece burs alan ile burs veren arasında bir aracılık, ve kampanyanın duyurusunu yapacağız. Geri kalan burs verme işlemini, şartlarına uygun olarak Türk Eğitim Vakfı yapacak. Burada hedefimiz en azından her apartmandan bir burs veren gönüllü çıkarmak. Bizim Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri bu işin öncüsü olacak. Onların bu işi başaracağından ben adım gibi eminim. Bu yıl için bin hedefini koyduk. Onun çok çok üstüne çıkıp üniversite öğrencilerimize burs vereceğimizi inanıyorum ve güveniyorum.

Bir havuz oluşturacağız. Bu havuza gönüllüler ‘ben ayda şu kadar bağış yapmak istiyorum' diyerek bağış yapacak. O havuzda biriken para Türk Eğitim Vakfı tarafından üniversite öğrencilerine burs olarak verilecek. Yani belli bir rakam yok. Alt sınır, üst sınır yok. Yani on lira da bağış yapabilir, on bin lira da bağış yapabilir. Tamamen gönlünden ne kopuyorsa” dedi.

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, “Bursiyerler Türkiye'de altmış bin müracaatın arasından seçiliyor. Bu seçim süreci üniversitelerin içinde yapılıyor. Her üniversitede komisyonlar kuruluyor. Bu komisyonlara üniversitenin öğretim üyeleri katılıyor. Aynı zamanda Türk Eğitim Vakfı'nın da o bölgedeki temsilcileri bulunuyor. İhtiyaç sahibi öğrenci sayısı çok yüksek Türkiye'de. Onların arasından seçim yapmak çok zor. Ama bu süreci şimdiye kadar atlattık. Bu burs önümüzdeki yıl itibariyle yaklaşık on bin kişi civarında olacak. Bugünkü rakamlarla bu bursun aylık miktarı 800 lira. Önümüzdeki yıl doğal olarak enflasyon ile birlikte rakam da artacaktır” dedi.