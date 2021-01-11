İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üniversite öğrencilerinin sergisi sanal ortamda gezilecek

Gelişim Üniversitesi öğrencileri her yıl düzenli olarak açtıkları sanat sergilerini bu yıl sanal ortama taşıdı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sebebiyle sergilerini sanal ortama taşımak zorunda kaldıklarını ifade eden Öğr. Gör. İrem Fulya Özkan, “Pandemi dijitalleşmeye altına çağını yaşattı ve süreci hızlandırdı. 2021 yılının grafik tasarımına yön verdi” dedi.


Her yıl İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi koridorlarında ziyarete açılan öğrenci sergileri bu yıl sanal ortama taşındı. Tipografi I, Tipografi III, Tipografi Uygulamaları ve Deneysel Tipografi dersleri öğrencilerinin projelerinden düzenlenen “Yazının Tarihi” ve “Deneysel Alfabe” adlı dijital tipografik afiş sergilerinin yürütücülüğünü yapan Öğr. Gör. İrem Fulya Özkan, sergi hakkında konuştu.



“Sanatsal tasarımlar ön plana çıktı”


Grafik Tasarımı Bölümü öğrencilerinin projelerinden oluşan karma sergi ile pandeminin insanların hayatlarına getirdiği farklı alışkanların da ön plana çıktığını söyleyen Öğr. Gör. İrem Fulya Özkan, “İnsanlar pandemi sürecinde araştırarak öğrenmenin keyfine vardı. Mesaj kaygısı taşımayan sanatsal tasarımlar ön plana çıktı” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.