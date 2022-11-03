Üniversite öğrencisinin uluslararası festival başarısı

Üniversite öğrencisi Ali Rauf Dinler, International Scout Film Festivali'nde ‘Bertalon' filmi ile çeyrek finale kaldı. Festival, 24 yaş ve altındaki genç film yapımcılarını desteklemek ve başarılarını kutlamak amacıyla düzenleniyor.

Bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Scout / İzci Film Festivali Boston Massachusetts'te gerçekleştirildi. 24 yaş ve altındaki genç film yapımcılarını desteklemek ve başarılarını kutlamak amacıyla düzenlenen festivalde, Doğuş Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencisi Ali Rauf Dinler ‘Bertalon' filmi ile çeyrek finale kaldı.

Öğrencinin filmi ile elde ettiği diğer başarılar ise şu şekilde:

Uluslararası Üç Film Festivali gösteri seçkisi

Luleâ International Film Festivali gösteri seçkisi

Bolivya Black Cat Film Festivali gösteri seçkisi

Stockholm City Film Festivali Film Festivali gösteri seçkisi