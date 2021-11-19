Üniversite sıralamalarında bir başarı daha

Dünya sıralamasında İstanbul Gelişim Üniversitesi, 4 bin 126 üniversite arasında yer alarak en iyi 822'nci üniversite olduğunu duyurdu.

2015-2019 yılları arasındaki bilimsel araştırma ve inovasyon faaliyetlerini ve 2020 yılına ait web göstergelerini de değerlendiren İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli yaptığı açıklamada, “Üniversite sıralamalarına göre İstanbul Gelişim Üniversitesi dünya sıralamasında 4 bin 126 üniversite arasında yüzde 20'lik dilimde yer aldı. Dünyanın önde gelen sıralama kuruluşu SCIMAGO'nun listesinde 822'nci oldu” diye konuştu.

“Türkiye'de 21'inci”

Üniversitenin Türkiye, Ortadoğu ve OECD ülkeleri arasında elde ettiği başarıya da değinen Abdülkadir Gayretli, “Türkiye'de sıralamada yer alan 125 üniversite arasından 21'inci olma başarısını gösterdik. Çevre bilimleri alanında yaptığımız araştırma ve inovasyon çalışmalarına göre yine Türkiye'de 7'nci, matematik alanında yaptığımız araştırma ve inovasyon çalışmalarına göre ise 30'uncu olduk” dedi.

“Bilim dünyasına katkımız değerlendirildi”

Gayretli konuşmasını şöyle sürdürdü:

“OECD ülke üniversiteleri arasında, çevre bilimleri alanında yaptığımız çalışmalarla 300'üncü, Orta Doğu üniversiteleri arasında ise 37'nci olarak sıralamada yer aldık. Bilimsel yayınlarımızın bilim dünyasına yaptığı katkının değerlendirildiği sıralama yer almaktan gurur duyduk.”

“Sloganımız ‘gelişime açık ol”

Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Erol Özvar'ın “Üniversitelerin aynı misyona sahip olmaları, gelişmeyi engelleyen bir durum” sözüne atıfta bulunan Gayretli, “Üniversite olarak sloganımız “Gelişime Açık Ol”. Bu sloganı hem öğrencilerimiz hem de üniversite yönetimi olarak bizler uygulamaya özen gösteriyoruz ve bu doğrultuda hareket ediyoruz. Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarının sıralamalarında günden güne elde ettiğimiz başarılarla motivasyonumuz yükseliyor. Yükseköğretimin Oscar'ı olarak bilinen Times Higher Education (THE) tarafından yapılan değerlendirmelerde ‘Kaliteli Eğitim' kategorisinde İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak, dünya çapında 1240 üniversite arasından 24'üncü, Türkiye'de ise 1'inciliği göğüsledik” ifadelerini kullandı.

“İddiamızı sürdürmeye devam edeceğiz”

Türkiye'nin 2023 ve 2053 vizyonu doğrultusunda adımlar attıklarını belirten Gayretli, “Dünya üniversiteleri ile yarışarak uluslararası eğitimde iddiamızı sürdürmeye devam edeceğiz'' şeklinde konuştu.