Üniversite tercih desteği SEDA'dan

Sultangazi Belediyesi'ne bağlı Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), üniversite tercih sürecindeki gençlere ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor. SEDA'nın 6 farklı yerde oluşturduğu YKS tercih noktaları, uzman öğretmenleri eşliğinde verdiği tercih desteğiyle 3-20 Ağustos tarihleri arasında gençlerin hizmetinde olacak.

Gençlerin geleceği için büyük bir önem taşıyan üniversite tercih süreci başladı. Sultangazi Belediyesi, gençleri bu süreçte de yalnız bırakmayarak kendileri için en doğru üniversiteyi seçmeleri için harekete geçti. Bünyesindeki uzman öğretmenlerle YKS tercih sürecinde gençlere ücretsiz ve profesyonel tercih danışmanlığı hizmeti sunan Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), oluşturduğu tercih noktalarıyla gençlere hizmet veriyor. SEDA'ya ait YKS tercih noktalarından Sultangazi'de yaşayan tüm gençler destek alabiliyor. SEDA tarafından ilçede oluşturulan YKS tercih noktaları ise şu şekilde: 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı Tercih Noktası, Sultançiftliği SEDA Şubesi Tercih Noktası, İsmetpaşa SEDA Şubesi Tercih Noktası, Habipler SEDA Şubesi Tercih Noktası, Esentepe SEDA Şubesi Tercih Noktası, Uğur Mumcu SEDA Şubesi Tercih Noktası. Başta 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı Tercih Noktası olmak üzere, SEDA'nın tüm tercih merkezleri gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Gençler, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı Tercih Noktası'ndan haftanın 7 günü, 10.00 - 20.00 saatleri arasında yararlanabiliyor. Diğer tercih noktalarından ise yine haftanın 7 günü, 09.00 - 17.00 saatleri arasında yararlanabiliyor. 3 Ağustos'ta hizmet vermeye başlayan tercih noktaları, belirlenen son tercih tarihi olan 20 Ağustos'a kadar hizmet verecek.

SEDA'nın YKS tercih merkezlerinde, her biri alanında uzman öğretmenler görev alıyor. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, öğrencilere özveriyle ve profesyonelce destek veren SEDA öğretmenlerine teşekkür ederek, şöyle konuştu: “Gençlerimiz, uzun bir hazırlık sürecinin ardından YKS'de ter döktüler. Hedefleri için çabaladılar, çok çalıştılar. Bizler onlara her zaman inandık ve inanmaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki Sultanşehirin değerli gençleri hem ilçemizi hem de ülkemizi çok daha güzel yarınlara taşıyacaklar. Aralarından çok değerli bilim insanları, sanatçılar, mühendisler, doktorlar çıkacak. Bu bilinçle, üniversite tercih sürecinde de gençlerimizin yanındayız. Hem alanında hem de eğitsel yeterlilikte üst düzeyde bulunan öğretmenlerimizle onlara en iyi danışmanlık hizmetini sunmanın gayreti içindeyiz. Çünkü Sultangazimizin değerli gençleri her zaman en iyisini hak ediyor”

YKS'de SEDA'dan büyük başarı

Sultangazi'nin YKS ‘de önemli başarılar elde eden öğrencileri bu sene de SEDA'dan çıktı. Furkan Arıcı (YKS Sayısal Türkiye 499.su ve YKS TYT Türkiye 512.si), Rabia Altundal (YKS Eşit Ağırlık Türkiye 899.su), Mehmet Açık (YKS Sözel Türkiye 291.si), İrem Koç (YKS Sözel Türkiye 441.si). Bu isimler SEDA'nın başarılı öğrencilerinden bazıları olurken SEDA öğretmenleri, hem sınava hazırlık hem de sınava sonrası tercih desteği ile öğrencilerin yanında oluyor.

"Onlara güveniyorum"

SEDA öğrencisi İbrahim Yavuz, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı Tercih Noktası'nı ziyaret edenler arasındaydı. Bu sene YKS'ye SEDA ile hazırlanan Yavuz, şunları söyledi: “Ben bu sene sınava SEDA ile hazırlandım. Önceki sene dershaneye gitmiştim ama SEDA'nın kalitesi dershaneninkinin çok üzerindeydi. Bu sene eşit ağırlıkta Türkiye bin 109'uncusu oldum. Mutluyum. Özellikle de SEDA'daki öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum çünkü bizimle çok yakından ilgilendiler. Öğretmenlerimiz alanlarında çok bilgililerdi. Bunun yanı sıra bizimle çok güzel bir iletişim kurdular. Çekinmeden, sürekli onlardan yardım alabiliyorduk. SEDA, çıkar amacı gütmediği için öğretmenlerimiz sadece bizim başarımıza odaklanmışlardı. Bunu hissettik. Defalarca, kurs süresi yani mesaileri bitmesine rağmen bizimle kaldılar, birlikte ders çalıştık. Aynı öğretmenlerin tercih merkezlerinde görev yaptığını bildiğimden buraya geldim. Çünkü onlara güveniyorum”

"Arkadaşlarıma da buraya gelmelerini tavsiye ediyorum”

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı Tercih Noktası'nı ziyaret eden gençlerden Mert Uzun, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Buradaki öğretmenler çok destek veriyorlar, sağ olsunlar. Hangi sıralamada olursanız olun, ister 800'üncü olun ister 800 bininci hiçbir şekilde ayrım yapmadan herkesle eşit olarak ilgileniyorlar. Kimseye tepeden bakmıyorlar. Aldığınız puana ve istediğiniz okul ve bölümlere göre burada araştırma yapıyorlar. Sonrasında hazırladıkları okul ve bölüm listesi üzerinden sizinle konuşuyorlar, bilgilendirme ve yönlendirme yapıyorlar. Ben çok memnun kaldım. Arkadaşlarıma da buraya gelmelerini tavsiye ediyorum”

Uzman öğretmen kadrosuyla gençlere destek vermeye devam eden SEDA Tercih Noktaları, YKS tercih sürecinde başarı odaklı anlayışa sahip bir destek almak isteyen tüm Sultangazili gençleri bekliyor.