Üniversiteli genç yazar ‘Altın Kalem Ödülü' sahibi oldu

Book Culture Art Times (BCA) Altın Kalem Ödülü'nün sahibi, üniversite öğrencisi genç yazar Hanife Aydın oldu. 25 yaşındaki genç, ‘Şiirsel Roman' dalında ödüle layık görüldü.

Üniversite öğrencisi genç yazar Hanife Aydın, ‘Bu Aşka İdam' adlı romanıyla Book Culture Art Times (BCA) Altın Kalem Ödülü'nün sahibi oldu. Beykent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Hanife Aydın, kitap yazmaya karar verdiğinde çevresinden olumlu dönüş almadığını belirterek, süreç hakkında açıklamada bulundu.

“Yazdığımı babamdan sakladım”

“En büyük destekçim annem oldu” diyen Aydın, “En yakınım olarak yazdığımı babamdan sakladım. Yazarlıkla ilgilenmemin eğitimime ya da düşüncelerime olumsuz etki edebileceğini düşündü. Kitabımı çıkardıktan sonra ise çok mutlu oldu ve en büyük destekçilerimden biri de babam oldu” ifadelerini kullandı.

Kitabından bahseden Aydın, “Kitap, içimizdeki yaralarla yüzleşmeyi sağlıyor ve yüzleşme sonrası veda etmenin gerektiğini söyleyen şiirler ve denemelerden oluşuyor” dedi.

İkinci kitap polisiye

Polisiye bir kitapla okuyucuyla yeniden buluşacağının haberini veren Aydın, “İkinci kitabım bitti ve mizanpaj aşamasında. Bu kitabımın kesinlikle filmlerde yer alacağına eminim. Belki 10 sene sonra belki de 20 bilmiyorum ama inanıyorum. Bundan dolayı olsa gerek kitap üzerine titiz çalışmak istiyorum ama niyetim ve çalışmalarım çok yakın zamanda kitabı okuyucuyla buluşturmak” ifadelerini kullandı.