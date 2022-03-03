Üniversiteli gençlerle Türkiye'nin cennet köşesi Bolu'ya yolculuk

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in, ilçede eğitim gören öğrencilere yönelik başlattığı geziler devam ediyor.

Bursa, Edirne, Safranbolu ve Çanakkale gibi ülkenin tarihi, doğal ve kültürel özellikleri ile öne çıkan şehirlerine ziyaretler yapan gençler, bu kez doğal gölleri, ormanları, tarihi yapıları, doğa ve kış turizmi ile ilgi çeken Bolu'yu gezdiler. Eyüpsultan Belediyesi Genç Akademi'de eğitim alan 185 üniversite öğrencisi profesyonel rehberler eşliğinde Bolu'nun saklı cennet köşelerini keşfettiler.

Gençler, Gölcük Tabiat Parkı'nda karın tadını doyasıya çıkardılar

Sabahın erken saatlerinde Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası önünden dört otobüsle Bolu yolculuklarına başlayan gençler, ilk olarak suni olarak yapılmış bir set gölünün de bulunduğu Bolu Gölcük Tabiat Parkı'na gittiler. Etrafı çam, köknar, kayın, gürgen ve karışık türde ağaç türleri ile kaplı buz tutmuş, uçzuz bucaksız beyaz bir kar çölünü andıran gölün etrafında dolaşıp, bol bol özçekim yaptılar.

Bolu'nun Pamukkalesi Akkaya Travertenleri

Öğrenciler, Gölcük Tabiat Parkı'nın ardından ise Mudurnu yolu üzerinde bulunan “Bolu'nun Pamukkalesi” olarak ün yapmış Akkaya Travertenleri'yle gezilerine devam ettiler. Yeşil doğası ve mineral yönünden zengin suları ile ilgi odağı haline gelen, eşsiz bir manzaraya sahip bu güzel mekanda, mağaraları gezip seyir terasından çektikleri fotoğraflarla özel anlarını kayıt altına aldılar.

Dört mevsimin ayrı güzel yaşandığı Abant'ta unutulmaz anlar

Gezilerine dört mevsimin de farklı güzelliklerini yaşatan Abant'la devam eden öğrenciler, doyumsuz kar manzarası eşliğinde gölün etrafında yürüyüşler yapıp bol bol kar topu oynadılar. Buz tutmuş gölde ve seyir teraslarında muhteşem doğa manzaranın keyfini çıkaran gençler, zamanın adeta durduğu Abant'tan fotoğraf arşivlerine kattıkları eşsiz kareler ve güzel anılarla ayrıldılar.

Göynük'ün tarih kokan sokaklarında zamanda yolculuk

Üniversiteli gençler, Bolu'nun doğal güzelliklerinin ardından ender bir Anadolu Şehri olma özelliği taşıyan, aynı zamanda Kentsel SİT alanı ilan edilmiş olan Göynük'ü gezdiler. İlk osmanlı evlerinin estetiğini ve sadeliğini taşıyan Göynük evleri ile sıralanmış tarih kokan sokaklarında dolaşan Genç Akademi öğrencileri, burada Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin Hazretlerinin türbesinde dua edip, Göynük'ün simgesi haline gelen Tarihi Zafer Kulesi'nin bulunduğu tepeden ilçenin eşsiz manzarasını izlediler. Gezilerini tamamlayan gençler akşam yemeğinin ardından Bolu'dan unutamayacakları güzel hatıralarla, İstanbul'a doğru yola çıktılar. İlk defa Bolu'yu gezme fırsatı bulan üniversiteli gençler, geziyle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşarak, duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi'nden mezun olan Ümmü Gülsüm Eren, gezinin çok keyifli ve eğlenceli geçtiğini belirterek şunları söyledi: “Düzceli olduğum için Bolu'ya daha önce uğrama şansım oldu ama bu gezide Göynük gibi daha önce hiç görmediğim yerleri gezme fırsatım oldu. Daha önce Genç Akademi'de diksiyon derslerine katılmıştım. Hocalarımız ve arkadaşlarımla çok keyifli bir gezi oldu. Özellikle Abant'ta bu mevsimde, karla beraber muhteşem bir görüntü vardı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e çok minnettarım bize bu fırsatı tanıdığı için ayrıca teşekkür ediyorum.”

“Gezi gerçekten çok güzeldi”

İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Teknisyenliği bölümü öğrencisi olan Muhammet Yusuf Çelik, Bolu'ya ilk defa geldiğini ifade ederek, "Bolu'dan çok geçtim ama hiç gezme şansım olmadı. Gezi gerçekten çok güzeldi, özellikle ilk gittiğimiz Gölcük Tabiat Parkı muhteşemdi. İlk defa öyle bir manzarayla karşılaştım. Diğer gittiğimiz yerlerde çok güzeldi. Zafer Kulesi'de hakikaten görülmeye değer eşsiz bir yerdi. Harika bir Göynük manzarası vardı" dedi.

“Bolu gezisi beni çok heyecanlandırdı”

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümü 2.sınıf öğrencisi Emre Uzuner, tarih öğrencisi olarak gezinin kendisini çok heyacanlandırdığını vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

Genç Akademi'ye KPSS sınavlarına hazırlık için gidiyorum. İlk defa Bolu'ya geliyorum. Bir tarih öğrencisi olarak buradaki tarihi yerleri görmek gerçekten beni heyecanlandırdı ve çok katkı sağladı. Son gittiğimiz Zafer Kulesi hakkında bilgi sahibi oldum. Belediye başkanımız Deniz Köken'e çok teşekkür ediyorum ve kendisinden bu gezileri devam ettirmesini rica ediyorum.”

“Benim için çok güzel bir deneyim oldu”

İstanbul Üniversitesi Adalet Bölümü öğrencisi olan Elif Gökçe Mahanoğlu, gezinin kendisi için çok güzel bir deneyim olduğunu belirterek, “İlk defa Bolu'ya geldim, çok güzel bir deneyim oldu. Yeni yerler gördüm, kar olması daha çok keyifli hale getirdi. İstanbul'da çok fazla oynayamamıştık, burada arkadaşlarla eğlenceli vakit geçirdik. Bundan sonraki gezileri de iple çekiyorum” dedi.