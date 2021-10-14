Üniversiteli olmak için son tarih 18 Ekim

Adaylar, tercihlerini 18 Ekim'e kadar ÖSYM'nin web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapabilecek.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu yıl ilk kez uygulanacak olan ikinci ek yerleştirme süreci başladı. İkinci Ek Yerleştirme tercih sürecinde, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecek.

“Tercih yaparken korkmayın”

Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, ikinci ek yerleştirme tercihlerinden yararlanacak öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerin tercih yaparken korkmamalarını söyleyen Gülşen, “Artık her öğrenci istediği bölümü çift anadal, yandal ve yatay geçiş imkânları ile kolayca okuyabiliyor” dedi.

“Dolmamış bölümler puansız gözükecek”

İki yerleştirmede de kontenjanı dolmamış bölümlerin puansız gözükeceğini hatırlatan İstanbul Gelişim Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, puanı oluşan bölümleri tercih edecek öğrencilerin belirtilen taban puana eşit ya da yüksek puanı olması gerektiğini belirtti. Kontenjanlara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Gülşen, “İlk 5 tercihinizi kontenjan sayıları ve burs olanaklarına göre belirleyin” diye konuştu.