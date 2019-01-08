Üniversiteli Yaren'in ölümü davasında sanığa 5 yıl hapis

Maltepe'de üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez'in aracına çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığın tutuklanmasına hükmetti. Karar sonrasında Yaren Büyükölmez'in annesi gözyaşlarını tutamayarak, “Gençler ne kendi canlarını yaksınlar ne bizim canımızı yaksınlar, lütfen dikkat etsinler. Çünkü bizim yüreğimiz çok yanıyor” dedi.

Maltepe'de 23 Şubat 2018 tarihinde hız yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez'in (20) aracına çarpıp ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü U.B.Ç.'nin (17) yargılandığı davada karar çıktı. Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen duruşmaya, sanık U.B.Ç. katılırken, kazada hayatını kaybeden Yaren Büyükölmez'in annesi Müjde Büyükölmez ve babası Timur Büyükölmez ile avukatları Gülçin Elgümüş de salonda hazır bulundu. Kazada yaralanan Sevda Civelek ise duruşmaya gelmedi.

“Benim de ablam var, böyle olmasını istemezdim”

Son sözü sorulan sanık, “Sayın hakimim, çok üzgünüm. Kasti bir şey yok, böyle olmasını istemezdim. Benim de ablam var” dedi.

Sanık 5 yıl hapse çarptırıldı, tutuklandı

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık U.B.Ç.'yi eylemin kaza sonrasında takılı kalan hız göstergesine göre en az 150 km hızla işlenmiş olduğu gerekçesiyle önce “bilinç taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 9 yıl hapse çarptırdı. Sanığın yaşını ve duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, cezada indirim yaparak sanığın 5 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme hapis cezasının miktarı, kaçma eğiliminin bulunma ihtimali göz önünde alarak sanığın tutuklanmasına hükmetti.

“Cezaların daha ağır olmasını istiyoruz”

Kararın ardından Yaren Büyükölmez'in babası Timur Büyükölmez, “Hiçbir şey kızımızı geri getirmeyecek. Karşı taraf çocuklarını 5 yıl sonra tekrar görecek. Bizim acımızın tarifi mümkün değil. Toplum kanayan yarası. Başka Yaren'ler inşallah bu şekilde ölmesinler, aileleriyle birlikte yaşasınlar istiyoruz. Bundan sonra verilen cezaların daha ağır olmasını istiyoruz. Umarım bundan sonra böyle şeyler tekerrür etmez. Allah evladıyla kimseyi sınamasın” dedi.

Anne Müjde Büyükölmez ise gözyaşlarını tutamayarak, “Gençler ne kendi canlarını yaksınlar ne bizim canımızı yaksınlar. Lütfen dikkat etsinler, çünkü çok yüreğimiz yanıyor bizim. Onların da yanmasın bizim de yanmasın. 5 yıl ceza çok az, caydırıcı niteliği olduğunu sanmıyorum. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Bu ayın 26'sı benim kızımın doğum günü. Benim kızım bir ablaydı” diye konuştu.