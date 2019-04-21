Üniversiteliler bizz@kampüs'te Ülker Oneo için yarıştı

Üniversitelerin 3. ve 4. sınıf lisans/yüksek lisans öğrencilerinin Yıldız Holding'in atıştırmalık şirketi pladis'in beğenilen markalarıyla ilgili pazarlama fikirleri geliştirdikleri ve bu yıl 8.'si düzenlenen “bizz@kampüs” yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Üniversiteliler, hayal güçlerini kullanarak pazarlama stratejileri oluşturdukları bizz@kampüs yarışmasında bu yıl “Ülker Oneo” için yarıştı. Yarışmada; inovatif ürün, tasarım, ambalaj, slogan, strateji ve iletişim planından oluşturdukları projeleriyle yarışan gençlerin fikirlerini jüri üyeleri pladis IK Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli, pladis Çikolata, Sakız Şekerleme Üretim Başkan Yardımcısı Kadir Kamadan, Marka Danışmanı Güven Borça, pladis Türkiye Pazarlama Lideri Aslı Özen Turhan, Ülker Çikolata Pazarlama Direktörü Tuba Akyüz, pladis Ar-Ge Başkan Yardımcısı Ali Sertakan, pladis Tedarik Zinciri Başkan Yardımcısı Nazmi Civil, Yıldız Holding Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Uçan değerlendirdi.

Bu yıl 157 farklı üniversiteden bini aşkın farklı takım adına 2 bin 314 öğrencinin yarıştığı yarışmada, birincilik Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü 4. sınıf öğrencileri Mukadder Acarer ve Ahmet Oğuzhan Ergüden'den oluşan Aurora takımının oldu. Yarışmada ikincilik ödülü Ege Üniversitesinden Littlest Things takımına, üçüncülük ödülü ise İstanbul Aydın Üniversitesinden Master Stajyer takımına verildi. Yarışmada ilk 3'e giren takımlara sırasıyla, 20 bin TL, 15 bin TL ve 10 bin TL'lik ödüller verilmesinin yanı sıra pladis'te uzun dönem staj yapma ve işe başlama fırsatı da sağlanıyor.

"Gençlerin fikirleri bizim için çok önemli"

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, yaptığı değerlendirmede dünyada pazarlama trendlerinin dijital dönüşümle birlikte şekil değiştirdiği ve böyle bir dünyada gençlerin fikirlerine daha çok ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Ülker, "Bizz@kampüs yarışmasında bu sene gelen başvuruların büyük çoğunluğu, bizi çok heyecanlandıran ayrıntılarla doluydu. Yaşadığımız dönemde gençlerin güçlü fikirlerine çok ihtiyacımız var. Çünkü tüm dünya gibi Yıldız Holding de çağımızın gerektirdiği dijital dönüşümden geçiyor. Dünya gençlerin elinde yeninden şekilleniyor. Bizim gibi şirketlerin bu değişimi dikkatle izlemesi ve değişimin bir parçası olması lazım. Bugün yarışmamıza katılan tüm öğrencilerimiz ortak bir başarıyı paylaştı. Yarışmaya katılma cesaretini gösterip ekip olarak çalışmak her şeyden daha önemli. Bugün aslında tüm öğrencilerimiz kazandı. Gelecek dönemde marka stratejimizi oluştururken, gençlerden aldığımız ilham bizim için yol gösterici olacak” dedi.

Yarışmaya rekor sayıda başvuru geldi

Pladis İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli de konuşmasında bu yıl yarışmaya yapılan başvurularda yüzde 23'lük bir artış olduğu bilgisini paylaştı. Gözleveli, “Yarışmada bugüne kadar 28 bin 596 öğrencinin oluşturduğu 9 bin 693 takım fikirlerini sundu. Ayrıca 157 üniversitenin 150 farklı bölümünden başvuru aldık. Bu da gösteriyor ki, pazarlama stratejilerini oluştururken farklı disiplinlerden, çok yönlü düşüncelerden yararlanmanın önemi büyük. Yarışmanın ilk başvuru gününden, proje hedeflerinin verildiği, fikirlerin geliştirildiği sürece ve sunumların yapıldığı final gününe kadar tüm süreç hem bizim hem öğrenciler için karşılıklı bilgi alışverişiyle geçti. Bizler bu fikirlerden çok şey öğrendik. Benzer şekilde başvuru sahibi olan tüm öğrencilerimizin yarışma sürecinde edindikleri deneyimlerden yararlanacaklarını düşünüyorum” dedi.