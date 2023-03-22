Üniversiteliler lise öğrencilerine İngilizce konuşma pratiği sağlayacak

Akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal faydaya odaklanan Atlas Üniversitesi yeterli imkânı olmayan lise öğrencilerine İngilizce öğretmek için kolları sıvadı. Atlas Üniversitesi ve Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile “Atlas Üniversitesi Öğrencileri ile İngilizce Konuşma Pratikleri” sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. Üniversiteli öğrenciler proje kapsamında, İngilizce konuşma pratiğini artırmak isteyen lise öğrencileriyle buluşarak, bu öğrencilerin pratik yapmasına destek olacaklar.

Projeye, Kağıthane'de yer alan 9 lise dahil edildi

Kağıthane'de yer alan 9 lisede gerçekleşecek olan proje, Atlas Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı ile İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü öğrencilerinin gönüllü olarak katılımıyla gerçekleşecek. Proje ilk etapta Üniversiteye fiziki yakınlığı bulunan Cengizhan Anadolu Lisesi; Gültepe Şehit Cihan Erat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; Kağıthane İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; Sadabat Anadolu Lisesi, Hürriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kağıthane Anadolu Lisesi, Şehit Mustafa Sevim Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kağıthane Kız Anadolu İmam Hatip Liselerinde başlanacak.

“Üniversiteler sosyal ve kültürel gelişimleri de takip etmeli”

Üniversitenin İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Ayçiçeği Dinn üniversitelerin sadece akademik eğitimlerin verildiği kurumlar olmadığını belirterek, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerini de düşünen bilim yuvaları olduklarını kaydetti. Prof. Dr. Ayşe Ayçiçeği Dinn, bu anlamda hem kendi öğrencilerinin sosyalleşmesi ve mesleğe hazırlanmalarının yansıra, İngilizce dil pratiklerinin artmasını istediklerini belirtti. Bununla birlikte özellikle civar okullardaki gençlerin İngilizce konuşmalarına destek olmanın ana hedefleri olduğunu söylen Ayşe Ayçiçeği Dinn, “Gençlerimiz böylece kariyerlerinde de bir adım daha ileri gidebilecekler. Bu vesileyle, kurum olarak projeye destek veren Mütevelli Heyeti Başkanımız Dr. Yusuf Elgörmüş, Kağıthane Kaymakamı Tahir Şahin ve Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Postacı'ya teşekkür ederiz" dedi.