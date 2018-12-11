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Unkapanı köprüsü bakım nedeniyle kapandı

Atatürk Köprüsü (Unkapanı), bakım ve onarım çalışmalarından dolayısıyla araç ve yaya trafiğine kapandı.


Atatürk Köprüsü gece saatlerinde yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, tarafından bakım ve onarım çalışmaları yapılacak olan Unkapanı köprüsü 00.30 itibariyle trafiğe kapatıldı. Atatürk Köprüsü'nü kullanacak araç ve yayaların, 00.30-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Galata Köprüsü ile Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerekiyor.


Öte yandan Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri; 02.30-03-30 saatleri arasında deniz trafiğine açık olacağından, araç ve yayaların bu saatler arasında Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerekiyor.

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