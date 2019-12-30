Unkapanı Köprüsü'nde intihar girişimi, deniz polisi kurtardı

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Unkapanı Köprüsü'nden atlayarak intihar girişiminde bulunan bir kişi deniz polisi tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saat 17.30 sıralarında Unkapanı Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre intihar etmek amacıyla köprüye çıkan Ali Y. isimli bir kişi, vatandaşların ikna çabalarına aldırış etmeden denize atladı. İhbar üzerine Deniz Polisi, Unkapanı Köprüsü bölgesinde arama başlattı. Çalışmalar sonucunda Deniz Polisi tarafından karaya çıkarılan Ali Y., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Taksim İlk Yardım ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ali Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.