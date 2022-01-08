Unkapanı'nda İETT otobüsleri çarpıştı:8 yaralı

Fatih Unkapanı'nda 2 İETT otobüsü çarpıştı. İETT otobüslerinden biri refüje çarparak durabilirken kazada 8 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle oluşan uzun araç kuyrukları drone ile görüntülendi.

Kaza sabah 08.00 sıralarında Unkapanı Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, önünde seyreden başka bir otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs, kontrolden çıkarak refüje çarparak durabildi. Feci kazada 8 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olmadığı kaydedilirken kazaya ilişkin incelme başlatıldı. Öte yandan kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik yaşandı. Uzun araç kuyrukları oluşurken kazaya karışan otobüsler ve trafik havadan görüntülendi.