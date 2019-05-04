Ünlü annelerden eğitim üzerine tavsiyeler

Ebeveynliğin eğitimdeki kritik önemi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan MomTalks 2019, alanında uzman isimlerin yanı sıra ünlü isimlere de ev sahipliği yaptı. Oyuncu Doğa Rutkay, sanatçı Esra Akkaya ve gazeteci-yazar Tuluhan Tekelioğlu yaptıklarıyla konuşmayla ebeveynlere ilham kaynağı oldu.

Türkiye'nin en kapsamlı anne-uzman buluşma platformu MomTalks, alanında uzman kişilerle aileleri bir araya getirdi. ‘Gelecek anneden başlar' sloganıyla üç yıldır düzenlenen MomTalks'un bu yılki konuşmacıları arasında oyuncu Doğa Rutkay, sanatçı Esra Akkaya ve gazeteci-yazar Tuluhan Tekelioğlu yer aldı. Ünlü isimler yaptıklarıyla konuşmalarla ebeveynlere deneyimlerini anlattı ve onlara ilham kaynağı oldu.

Doğa Rutkay Kamal: "Çocuklarımı tabletten internetten uzak kuklalarla doğanın içerisinde büyütüyorum"

Yakın zamanda ikiz bebeklerini kucağına alan oyuncu Doğa Rutkay Kamal, "Kendi annemden yola çıkarak bazı konularda çok tutarlı bir anne olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bazı köşelerin olması ve bu köşelerin içindeki özgürlük alanlarının kıymetli olduğunu düşünüyorum. 40 yaşındayım ve ikizlerimi bakıcı olmadan kendim büyütüyorum. Tabletten internetten uzak kuklalarla doğanın içerisinde büyütüyorum çocuklarımı. Bana küçükken büyüdüğünde ne olacaksın dediklerinde mutlu olacağım diyordum. Ben küçükken çok mutlu bir çocuktum, çocuklarımı da bu şekilde yetiştirmek istiyorum ki gelecekte de mutlu ve iyi insanlar olabilsinler" dedi.

Sanatçı Esra Akkaya, "Annelik çok çekici bir altkimlik. Sadece annelik kimliği ön plana çıktığında çocuk için tek yönlü bir rol model olacaksınız. Çocuklarımız bizlerin tüm kimliklerini görmeli ki onlara doğru bir rol model olalım” şeklinde konuştu.

Tuluhan Tekelioğlu: "Siz kimseniz çocuğunuza da o şekilde bir rol model olun"

Gazeteci-yazar Tuluhan Tekelioğlu ise "Hayatınızda bir rol model olmalı ki onu örnek olarak çocuklarımızı yetiştirmeliyiz. Ben de oğlum Ömer'i anneannemden öğrendiğim masallarla büyüttüm. Hep çocuğuma örnekler vererek hayatımı anlattım. Siz kimseniz çocuğunuza da o şekilde bir rol model olun. Çocuğunuzdan her geleni kabul edin, görüceksiniz ki aslında siz ona çok şey katmış olacaksınız" dedi.

MomTalks, ‘İlham Veren Anneler', ‘Şefkatli Aile, Şefkatli Toplum', '21'inci Yüzyılda Çocuk Yetiştirmek' ve ‘Hayal Kuran Anneler' oturumlarıyla devam etti. Ebeveynliğin eğitimdeki kritik önemi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan MomTalks'un tüm Türkiye'ye ulaşması hedefleniyor.