Ünlü Caz Piyanisti İlham Gencer'den muhteşem konser

Büyükçekmece'de caz günleri çerçevesinde sahne alan Caz Piyanisti İlham Gencer dinleyicilerine unutulmayacak bir gece yaşattı. Kervansaray-Kurşunluhan'da gerçekleşen konserde asırlık çınar İlham Gencer sevilen şarkılarını Büyükçekmeceliler ile birlikte söyledi.

Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden biri olan İlham Gencer'in caz konserine Büyükçekmeceliler yoğun ilgi gösterdi. "Bak bir varmış bir yokmuş'' şarkısıyla Türk Pop tarihinde "Aranjman'' müzik akımını başlatan asırlık çınar sesiyle ve piyano performansıyla Büyükçekmece'de muhteşem bir konser verdi.