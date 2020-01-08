Ünlü çiftin bıçaklanarak öldürülen oğlu Emre Tyler Mays son yolculuğuna uğurlandı

Şişli'deki bir hastanenin acil servisinde ambulanstan indiği sırada bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Emre Tyler Mays, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

Dünyada ünlü şarap ve gıda markalarının sahibi olan ünlü çift Randolph Ward Mays ve eşi Figen Mays'ın Şişli'de hastanede “yanlışıkla” bıçaklanarak öldürülen oğulları Emre Tyler Mays, için cenaze töreni düzenlendi. Sarıyer Yeniköy Yeni Cami'nde düzenlenen törene, Mays'ın babası Randolph Ward Mays, annesi Figen Mays, ağabeyi Sinan, teyzeler Gökçen ve Ülgen Adıgüzel, dayısı Temuçin Adıgüzel ile yakınları, akrabaları ve sınıf arkadaşları katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu cenazede, Mays ailesi taziyeleri kabul etti. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Mays'ı yakınları teselli etti. Annesinin ve ağabeyinin ise bitkin olduğu görüldü. Taziyelerin ardından cenaze öğle namazına müteakip son yolculuğuna uğurlandı.

“Şiddet olaylarına son verilecek bir şey yapılması lazım”

Cenaze töreni sonrası konuşan anne Figen Mays, “Bence erkeklerin şiddetine son verecek bir şey yapmak lazım. Çünkü bakın hayatınızda bir kadının tabanca veya bıçakla saldırdığını duydunuz mu? Milyonda birdir. Nedir bu erkek şiddeti? Nedir bu dünyadaki şiddet, erkeklerin şiddetine son verecek bir şeyler yapmak lazım. Biz anaların canları yanıyor, her şeyde canımız yanıyor. Sokaktaki çocukların yaşadığı şiddetten, savaşlardan yanıyor, bunlara son vermek lazım. Oğlum benim düştü ve burnunu kırdı, bizde ambulansı çağırdık. Ambulans sigortamız var dediğimiz halde illaki Şişli Etfal'in önüne getirdi. İnmeye fırsatı olmadan bir saldırgan geldi ve oğluma saldırdı. Adamın suratına baktığım zaman bu deli dedim. Bence şiddet olaylarına son verilecek bir şey yapılması lazım. Benim oğlum son olsun. Polislerin hepsi kaçtı, ben bütün polislerden şikayetçiyim. Eğer polis buysa, polisler olmamalı. Çünkü hepsi kaçtı, oğlan tek başınaydı polisler 10 metre ötedeydi. O polislerin hepsi bulunup cezalandırılmalı. Çünkü polis bizi koruyacaksa koruyamadı” dedi.

“Tartışma olmadı”

Ağabey Sinan Mays ise, “Tartışma olmadı, hastanenin önünde doğru anladıysam uyuşturucu mevzusundan dolayı bir kavgadan çıkan bir genç kardeşimi, bıçaklıyor” ifadelerini kullanarak basın yasağımız var diyerek camiden ayrıldı.

Emre Tyler Mays cenaze törenin ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.