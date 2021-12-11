Ünlü DJ'ye gasp şoku: Dehşet anları kamerada

Başakşehir'de evine giderken ünlü DJ Berç Polat'ın önünü araçla kesen silahlı 4 gasp şüphelisi, araç içinde Polat'ı darp edip 20 saniyede 30 bin lira değerindeki bilekliğini alıp kayıplara karıştı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Başakşehir Bahçeşehir'de yaşandı. Ünlü DJ Berç Polat (25) bir kafeden ayrılıp evine gitmek üzere yola çıktı. Bu sırada Polat'a takip eden plakasız araçlı 4 gasp şüphelisi, otomobilin önünü kesti. Polat'ın aracına binip silah gösteren şüpheliler, ünlü DJ'yi darp etti. Şüpheliler ardından Polat'ın bileğinde bulunan 30 bin lira değerindeki bilekliği koparıp aldıktan sonra kayıplara karıştı. Konuyla ilgili şikayetçi olan Polat şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istedi.

Akşam kafede arkadaşıyla görüşüp ayrıldıktan sonra takip edildiğini fark ettiğini söyleyen Polat, “Kafeden çıktıktan 5-6 kilometre gittikten sonra takip edildiğimi anladım. Bu yoldan gelirken bu olduğum konumda bir araçla önümü kestiler plakasızdı. Arkamda bulunan markete uğrayacaktım otoparka girince bunlarda otoparka girdi. Orada takip edildiğimi anlayıp çıkış yaptım buradan. Ben çıkar çıkmaz hemen önümü kestiler mavi bir araçtı. Plakaları sökmüşler kamera kayıtlarında da var bu olay. Bir anda önümü kestiler 4 kişilerdi 3'ü arabadan indi. Birisi sağ kapımı birisi sol kapımı açtı. Montun altından silah dayadılar vurmaya başladılar bir anda. Bir bilekliğim vardı 20-30 bin liralık onu aldılar. Bileğimi koparırken kolumdan bileğim kesildi. Polisler geldi daha sonra bana hiçbir şey demediler vurdular ve sonra giderken ‘bir daha buralarda gezme' dediler. Daha sonra polis geliyordu ilerden trafik polisiydi bunlar onu görünce apar topar kaçtılar. Şikayetçi oldum aradan bir ay geçti şahıslar yakalanmadı” dedi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şahısların araçlarının plakasını sökmesi, daha sonra Polat'ı takip eden şahısların aracın önünü kesmeleri ve araçtan inip kaçmaları yer aldı.