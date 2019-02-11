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Ünlü doktor Mehmet Öz'ün babası Mustafa Öz son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü doktor Mehmet Öz’ün babası Kalp Cerrahı Mustafa Öz, Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü doktor Mehmet Öz'ün babası Kalp Cerrahı Mustafa Öz, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.


İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden ünlü Kalp Cerrahı Mustafa Öz (94), son yolculuğuna uğurlandı. ABD televizyonlarında tıp alanında yaptığı programlarla tanınan Mehmet Öz'ün babası Mustafa Öz için, Fatih Camii'nde öğlen namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cami avlusunda Mustafa Öz'ün eşi Suna Öz ile çocukları Mehmet ve Seval Öz taziyeleri kabul etti. Cenazeye eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ve çok sayıda vatandaş katıldı.



“Unutamayacağız ama daha iyi bir yerde”


Cenazede kısa bir açıklama yapan Mehmet Öz, “Babam inanılmaz bir insandı, kuvvetliydi. Herkesin hayatını değiştirdi. Babamı bilen insan etrafına baktığı zaman herkesin hayatını değiştirdi. Birçoğunu eğitti. Bazılarını arada bir dövdü benim gibi. İnanılmaz bir babaydı. Mentordu, liderdi ve öğretmendi. Unutamayacağız. Ama daha iyi bir yerde” dedi.


Kılınan cenaze namazından sonra Mustafa Öz'ün cenazesi defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığına götürüldü.

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