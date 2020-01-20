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Ünlü iş adamı Burhan Silahtaroğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü iş adamı Burhan Silahtaroğlu, Şakirin Camisinde düzenlenen cenaze merasimi ile son yolculuğuna uğurlandı.



Ünlü iş adamı Burhan Silahtaroğlu 87 yaşında hayata veda etti. 1970'lerde ticarete başlayan ve birçok farklı dallara yönelen turizmci Silahtaroğlu, Türkiye'de turizm alanında uzun yıllar çalıştı. Burhan Silahtaroğlu'nun oğlu Atilla Silahtaroğlu cenazede taziyeleri kabul etti. Burhan Silahtaroğlu için Şakirin Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Silahtaroğlu'nun ailesi, yakınları ve iş dünyasından isimler ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Burhan Silahtaroğlu Şakirin Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi.

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