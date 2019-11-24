Ünlü iş adamı Sacit Naşit Batllo'nun ölümden döndüğü kaza kamerada

İstanbul Beşiktaş'ta ünlü iş adamı Sacit Naşit Batllo'nun kullandığı lüks otomobil önce bir otomobile ardından trafik levhasına çarparak durabildi. Ünlü iş adamının otomobili ile karıştığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Beşiktaş, Ahmet Adnan Saygun Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, dün sabah Ahmet Adnan Saygun Caddesi'nde seyir halinde olan iş adamı Sacit Naşit Battlo, trafik ışıklarını geçtiği esnada karşı şeritten gelen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle trafik levhasına savrulan lüks otomobile, trafik levhası ok gibi saplandı. İş adamı kazada hafif yaralanırken, otomobili ise ağır hasar aldı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparken, trafik polisi ekipleri ise kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Ünlü iş adamının karıştığı trafik kazası çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kamera görüntülerinde Ahmet Adnan Saygun Caddesi'nde seyir halinde olan iş adamının ilk olarak karşı şeritten gelen otomobile çarptığı, ardından yol kenarında bulunan trafik levhasına savrulduğu görüldü.

“Devrilen direk diğer araçların üzerine düşüyor”

Kazayı anlatan Samet Arslan, “Ortaköy yönünden araç geliyor. Diğer araç da Ortaköy istikametine giderken, ışıklardaki sinyalizasyon sorunlarından dolayı ışıklarda bir an yeşil yanınca arkadaş gaza yükleniyor. Süratli bir kalkış yapıyor. Diğer aracı da görmüyor. Sol şeritteki araç yol verdiği için. O aracı görmeyince direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Refüje çıkıyor, sonra da direk devriliyor. Direk diğer araçların üzerine devriliyor. Sürücü yaralanıyor. Sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti” dedi.