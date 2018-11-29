Ünlü isimler Future Talks 2018'de gençlere ilham oldu

Bahçeşehir Koleji ana sponsorluğunda ve teknoloji blogu Webrazzi ortaklığında bu yıl ilki gerçekleştirilen Future Talks 2018'de iş dünyası başta olmak üzere geleceği merak edenler bir araya geldi. Programda konuşan Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, okulların bilgiyi üretime dönüştürebilmede mentörlük edecek bir sisteme dönüşmesinin gerekli olduğuna vurgu yaparak, “Okulların rolü değişecek” dedi.

Bahçeşehir Kolejinin katkılarıyla Levent'te bir otelde gerçekleştirilen Future Talks 2018'de geleceğin neler getireceği ele alındı. Programda “Dijital Nesli Neler Bekliyor?” başlıklı söyleşiyi Webrazzi Kurucusu Arda Kutsal ile birlikte gerçekleştiren Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, söyleşi sonrasında İhlas Haber Ajansı'na yapmış olduğu konuşmada, “Teknolojiyle birlikte mevcut mesleklerin yerine gelecek olan yeni mesleklere müfredatımızı ve eğitim sistemimizi adapte edip, gençlerimizi analitik düşünen bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz” diyerek, okulların bilgi aşılayan binalar olmaktan çıkıp, bilgiyi üretime dönüştürebilmede mentörlük edecek bir sisteme dönüşmesinin şart olduğunu söyledi.

Programa katılarak, gençlere ilham olacak bilgi ve tecrübelerini aktaran ünlü isimlerden, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Türkiye E-Spor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir, Riot Games Türkiye Müdürü Bora Koçyiğit, Seri Girişimci Hakan Baş, Mastercard Dijital Ürünler Direktörü Hakan Tatlıcı, Dijital Bankacılık Platformu ininal CEO'su Ömer Suner, MasterCard Avrupa Pazarlarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Onur Kurşun, Netmarble EMEA CEO'su Barış Özistek ve Şef, Televizyon Programcısı ve Girişimci Arda Türkmen, Alemşah Öztürk ve Manibux Kurucusu Canan Bayrak, YouTuber Abdü Yılmaz, Ruhi Çenet, Merve Özkaynak, BAU Next Direktörü Mehtap Naz Algül gerçekleştirdikleri sunumlarla geleceğe dair öngörülerini paylaştı.

“Gençlerimizi geleceğin mesleklerine hazırlıyoruz”

Programda “Dijital Nesli Neler Bekliyor?” konusunu ele alan Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, etkinliğin amacını şu sözlerle ifade etti: “Bu etkinliği çok uzun zamandır düşünüyorduk. Dijital bir dünyadayız. Sürekli bir değişim halindeyiz. 15 yıl önceki meslekler, programlar bugün baktığımızda çok farklı bir boyutta. Dönüşüm çok keskin bir biçimde devam ediyor. Bizler de bir eğitim kurumu olarak en önemli rolü üstleniyoruz. Bu bağlamda da sadece kendimizle kalmayıp, tüm paydaşları bir araya getirelim diye Webrazzi ile birlikte Future Talks'un ilkini düzenledik. Bu etkinliği düzenlemekteki temel amacımız; teknolojiyle birlikte mevcut mesleklerin yerine gelecek olan yeni mesleklere müfredatımızı ve eğitim sistemimizi adapte edip, gençlerimizi analitik düşünen bireyler olarak yetiştirmektir.”

“Türkiye'nin tüm dezavantajlı bölgelerine kaliteli eğitimi taşımayı hedefliyoruz”

Teknolojinin sağladığı tüm imkânları okullarında öğrencilerine sunduklarını belirten Yücel, teknolojiyi Türkiye'nin tüm dezavantajlı bölgelerine taşıyarak, kaliteli eğitimi ulaşılabilir kılmayı hedeflediklerini söyledi. Okulların bilgiyi üretime dönüştürmesi noktasında rolünün değişeceğini de vurgulayan Yücel, “Okullarımızda teknolojinin tüm imkânlarını kullanıyoruz. Teknolojiyi dezavantajlı bölgelere ulaştırmayı ve kaliteli eğitimle ülkemize daha fazla katkı sağlamayı istiyoruz. Bunu tek başımıza yürütmekten ziyade girişimci paydaşlarımızla bir mentörlük sistemi geliştirmemiz şart. Bu noktada okulların rolü değişecek. Okullar bilgi aşılayan binalar olmaktan çıkarak, bilgiyi üretime dönüştürebilecek bir sistem anlamında mentörlük edecek” dedi.

Leyla Alaton: “Sosyal medyanın hızı karakterime uyuyor”

Programda gerçekleştirdiği söyleşide dijital adaptasyondan bahseden Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, “Dijital iletişimden ilk başta korktum. Ancak sosyal medyanın hızının karakterime çok uyduğunu gördüm. Sosyal medya en çok öğrendiğim ve bilgilerimi paylaştığım bir ortam. Sosyal medya ile dünyadaki bilgi birikimi sürekli yukarı çıkıyor. Nitekim zararlarından korunmak için dozunu ayarlamak lazım” dedi. Alaton, şirketlerin dinamikleşmesi için yöneticilerin genç mentörlerle çalışmasının gerekli olduğunu da söyleyerek, “Şirketlerde esneklik sağlamak lazım. Gençler kendilerinden daha tecrübeli olanlara mentörlük yapmalı ve onlarla birlikte çalışmalı” dedi.