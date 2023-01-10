Ünlü isimler güzellik merkezi açılışında bir araya geldi

Aralarında Fatih Ürek, Ece Gürsel ve Nez'in de olduğu ünlüler, pasta keserek açılışı kutladı.

Survivor yarışması ile tanınan milli atlet Nagihan Karadere, Selin Sohtorikoğlu ile işbirliği yaparak güzellik sektörüne girdi. “Nagihan Karadere Queensland Beauty Palace” güzellik salonu, ünlü isimlerin katılımı ile Nişantaşı'nda hizmete girdi. Açılışa; Fatih Ürek, Erol Köse, Ece Gürsel, Nez, Yönetmen Burak Akan, Umut Akyürek, Zeynep Dizdar, Güvenç Kurtar, Seren Uzun, Birsen Bekgöz, Seda Ocak, Sema Aydemir, Nilay Dorsa, Cem Özer, Muammer Ketenci, İzin Orhon, Muammer Kapucuoğlu, Hakan Solaker, Semih Öztürk, Bülent Seyhan, Ömer Kurt, Pınar Kerimoğlu, Zeynep Dizdar, Ozan Orhon, Sibel Gökçe, Özlem Mekik, Semih Öztürk ve Sadullah Alagöz gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.

“Buraya gelenler benim gerçek dostlarım”

Açılışta konuşan Nagihan Karadere, misafirlerine teşekkür ederek, “Buraya gelenler benim gerçek dostlarım. Hepsinin ölene kadar yanında olacağım. Dost demek iyi ve kötü gününde yanında olmak demektir. Ben kendi ayaklarımın üstünde duran bir kadınım. Kadın, kadının destekçisidir” diye konuştu. Karadere, spor ve televizyon dünyasındaki başarısını güzellik sektöründe de devam ettirmek için elinden gelen gayret ve özeni göstereceğini de belirtti.

Güzellik uzmanı Selin Sohtorikoğlu ise, sektördeki 16 yıllık tecrübeyle “Quennsland” markasını sadece Türkiye'de değil tüm dünyaya duyuracaklarını; birçok girişimci kadına istihdam sağlayacaklarını söyledi.

Açılışa katılan ünlü isimler, şarkılarla eğlenceli dakikalar yaşadı. Birlikte pasta kesen ve şarkı söyleyen ünlüler, uzun süre sohbet etti.