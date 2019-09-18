Ünlü isimler Petival'de olacak

Evcil Hayvan ve Yaşam Festivali ‘Petival', 20-21-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

20-21-22 Eylül'de dördüncüsü düzenlenecek olan Evcil Hayvan ve Yaşam Festivali 'Petival', birbirinden farklı etkinlikler ve sürprizler ile Bebek Parkı'nda gerçekleşecek.

Ünlü isimler Petival'de

Ünlü isimlerin de katılımıyla gerçekleşecek festivale; Eğitmenler Ali Rıza Yeşilırmak & Max, Gamze Aral & Felix, Ersen Akbaş & Mithril ve Jason, Begüm Kütük, Ceylan Ertem, Özgün, Bahadır Tatlıöz, Hera, Kaan Taşaner, Bora Cengiz, Taner Rumeli, Rüzgar Aksoy, Deniz Bolışık, Gece Yolcuları grup üyelerinden Edis İlhan ve Uğur Arslantürkoğlu, Dört Dört grubundan Deniz Tuzcuoğlu katılacak.

Deniz Tuzcuoğlu'ndan akustik performans

Üç gün boyunca katılımcılara eşsiz bir deneyim sunacak olan Petival'de, ünlü isimlerle söyleşilerin yanı sıra Deniz Tuzcuoğlu akustik konseri ile eğlenceli dakikalara imza atacak.

Uzman eğitmenler, veterinerler ve ünlü konuklarla söyleşiler, birbirinden eğlenceli ödüllü yarışmalar, showlar, çocuklar için atölyeler, standlar ve tüm gün müzik ve eğlencenin olacağı festivalde, sokak hayvanları için barınak bağışının yanı sıra gelirleri sokak hayvanları için Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu'na bağış yapılacak.