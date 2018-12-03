Ünlü isimler radyocularla 2018'i erken uğurladı

Alex Şahin imzalı, eğlence çetesi şifreli konsept partilerinin ikincisi Florya Şerbet Club'de gerçekleşti. Giriş şifresinin ''Radyo Dinle'' olduğu partiye şifreyi söyleyen herkes ücretsiz giriş yaptı. Radyo Programcılarının katıldığı 2018 yılına erken veda partisinde Tuğba Özay ve Alex Şahin ve çok sayıda isim katıldı. Partide yapılan çekiliş ile Radyo Ritim Programcısı ''Filiz Yıldırım'' ve Damla Fm Programcısı ''Gül Öner'' iki kişilik 1 hafta tatil kazandı. Tugba Özay ve Alex Şahin'in Azka Otel yönetim kurulu başkanı Bülent Kaya ile canlı telefon bağlantısında yaptığı rica üzerine ise partiye katılan tüm Radyo programcılarına ve emekçilerine 1 hafta tatil hediye edildi. Alex Şahin organizasyonların devam edeceğini belirterek, sosyal medya hesaplarında yayınlanacağını söyledi.