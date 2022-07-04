Ünlü isimler Red Bull İstanbul Unlocked etkinliğinde buluştu

Etkinliğe Ece Dizdar, Tuğrul Tülek, Nilay Deniz, Cemre Gümeli, Merve Sarıtaş, Fırat Çelik, İbrahim Kendirci, Bora Cengiz, Onur Büyüktopçu, Caner Erdeniz, Mustafa Doğan, Işın Görmüş ve Niyazi Erdoğan gibi isimler katıldı.

60'ı aşkın sanatçının bir araya geldiği etkinliğe Ece Dizdar, Tuğrul Tülek, Nilay Deniz, Cemre Gümeli, Merve Sarıtaş, Fırat Çelik, İbrahim Kendirci, Bora Cengiz, Onur Büyüktopçu, Caner Erdeniz, Mustafa Doğan, Işın Görmüş ve Niyazi Erdoğan gibi isimler katıldı. Aralarında HOSH, Avangart Tabldot, Santi & Tuğçe, Q-Bra, Levent Alp & Lalonjoje, The Pirouettes, Kaan Düzarat, Berk Büyükakın, Erez Öztürk ve Bedük'ün de olduğu 60'tan fazla sanatçının performans sergilediği etkinlikte katılımcılar festival tadında bir deneyim yaşadı. Kulüpler, miksologlar, sahne sanatçıları ve çok daha fazlasını tek çatı altında toplayan etkinlik hakkında detaylı bilgiye markanın web adresinden ulaşılabileceği belirtildi.