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Ünlü isimler sandık başında

Sanat camiasının ünlü isimleri, yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için sandık başına gitti.

Oylarını kullanan Esra Erol, Ece Erken, Hadise, Emre Altuğ gibi ünlü isimler fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.


Yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için vatandaşlık görevini yerine getiren sanat dünyasının ünlü isimleri oy kullandıkları o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ünlü sanatçı Hadise'de oy kullanma fotoğrafını "Oy ver” etiketiyle paylaşırken eşi ve çocuğuyla birlikte oy kullanmaya giden Esra Erol da "Oyumuzu verdik" notu ile paylaştı.


Ünlü sunucu Ece Erken ise “Vatana millete hayırlı olsun. Vatandaşlık görevimizi yaptık” notu ile oy kullandığı anların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

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