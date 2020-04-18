Ünlü isimler Tuzla Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından Tuzlalılara konuk oluyor

Ceyhun Yılmaz, sokağa çıkma yasağına saatler kala ekranların sevilen isimlerinden Okan Bayülgen'i Tuzla Belediyesi instagram hesabında konuk ederek binlerce aileye misafir oldu

Ünlü konuklarla evlere misafir olan, eğlenceli bir programa ev sahipliği yapan Tuzla Belediyesi, sanat ve televizyon dünyasının bilinen isimlerini sevenleriyle buluşturuyor. Evlerinden Covid -19 mücadele sürecine destek veren vatandaşların yoğun ilgisini kazanan program, sevilen isimlerin hoş sohbetleri, sürpriz konu ve konuklarıyla önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Ceyhun Yılmaz'ın açılış konuşması ile başlayan programda ilk konuk Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı oldu. Bu zor günleri hep birlikte ve dayanışma ile aşacağımızı söyleyen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “ Mücadelemizi tüm Tuzla sathına yaydık. Mücadele başlıklarımızı sadece dezenfekte ve temizleme ile sınırlamadık. Sürecin sosyal sorumluluk kısmını da planlayıp etkinliklerimizi hayata geçirdik. Özellikle evlerinde kalmak gibi bir zorluğa katlanan vatandaşlarımız için sosyal hayatın kesintisiz sürmesi adına tüm insani tedbirlerle mücadelemizi yönlendiriyoruz. Eğitim, spor, kültür, sanat, sağlık çalışmaları derken vatandaşlarımızın evlerine sevilen ünlülerle konuk olmayı da düşündük. Dünya değişim ve dönüşüm sürecinde. Bizlerde bu zorlukla beraber, sahip olduğumuz imkan ve olanaklar ile farklı çözümler sunarak en azından evlerdeki sosyal hayatı kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Tüm çabamız vatandaşlarımızın evde kaldığı bu sürede moralleri de yüksek tutmaktır. Bugün hepimiz biriz. Devletimizin kararlılıkla sürdürdüğü mücadeleye hep beraber destek oluyoruz. Vatandaşlarımızın sabır ve anlayışları için teşekkür ediyoruz.Bu hafta sonu da evde kalınması çok önemli. Siz yeter ki evde kalın. Biz her yerdeyiz. Merak etmeyin. Bizler sizin için çalışıyoruz. “ sözleriyle evde kalmaya devam mesajını yinelemiş oldu.

Tuzla Belediyesi kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden devam edecek olan programda, 18 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da Cüneyt Özdemir, 19 Nisan Pazar günü saat 22.00'da ise Kıraç milyonlarca sevenlerinin evlerine konuk olacak.