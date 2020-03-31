Ünlü isimlerden “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına ünlü isimlerde destek oldu. Della Miles, her zaman Türkiye'nin yanında olmaya devam edeceğini söylerken, Mustafa Ceceli 50 bin TL, Haluk Levent ise 30 bin TL bağış yaptığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrası 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kapanyası başlattığını açıklamıştı. Bir çok ünlü sanatçıda kampanya destek verdiklerini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Önemli bir yardımda bulunan Della Miles, Türklerin yanında olmaya devam edeceğini söylerken, Mustafa Ceceli 50 bin TL bağış yaparken, Haluk Levent'e 30 bin TL bağış yaptığını açıkladı.

İşte kampanyaya destek olan ünlülerin paylaşımları:

Mustafa Ceceli, “Arkadaşlar bu kampanyaya gelin hep birlikte destek olalım. Ben de #bizbizeyeteriztürkiyem kampanyasına 50 bin TL bağışta bulunuyorum. Sağlıklı günlere kavuşmak dileğiyle. Fahrettin koca, emekleriniz için minnettarız sayın bakanım” ifadelerini kullandı.

"Biz Bize Yeteriz Türkiye'm sizi seviyorum"

Della Miles, “Haydi Türkiye ‘'Biz bize yeteriz Türkiyem'' kampanyasına hep beraber destek verelim. Türkiye'de Muğla Dalyan'daki evimde yaşadığım süre içerisinde her fırsatta Türk halkının yanında olmaya devam edeceğim. Şu an Türkiye dışındayım. Ancak kalbim sizlerle. Beni kendi insanınız gibi görüp içinize aldınız. Türk halkı için yaptığım bu bağış sizin güzel yüreğinizin yanında hiç bir şey ama benimde katkım olsun istedim. Biz Bize Yeteriz Türkiye'm sizi seviyorum, herkesin az ya da çok bu kampanyaya katıda bulunmasını arzu ediyorum” dedi.

"Haluk Levent olarak 30 bin tl ile ben de katılıyorum"

Haluk Levent, “30 bin TL bağışladığını açıklayan Haluk Levent, “Ahbap olarak işimizi iyi yapıyorsak takdir edin, destekleyin ama yaptıklarımızı devlet kurumlarıyla lütfen kıyaslamayın canlarım Kavuşturulmuş eller. Ahbap, sadece STK olarak kendi görevini yapıyor. Bugün sayın Cumhurbaşkanımızın bağış çağrısına Haluk Levent olarak 30 bin tl ile ben de katılıyorum” ifadesini kullandı.