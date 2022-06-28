Ünlü isimlerden Cüneyt Arkın'a veda mesajları

Türk Sineması'nın usta ismi Cüneyt Arkın'ın vefatı sanat camiasını yasa boğdu.

Köroğlu, Kara Murat gibi birçok filmle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, dün gece saatlerinde rahatsızlanmasının ardından Beşiktaş Ulus'ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Sanatçı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Vefat haberi ailesi, sevenleri ve sanat camiasını yasa boğdu. 85 yaşında yaşamını yitiren Arkın için birçok isim sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayınladı. Hamdi Alkan, Tan Taşçı, Nurgül Yeşilçay, Nilgün Belgün, Celil Nalçakan, Ümit Erdim gibi çok sayıda ünlü veda mesajlarıyla üzüntüsünü dile getirdi.

O isimlerden Hamdi Alkan, “Sen benim kahramanımdın. Hep öyle kalacaksın. Filmlerinde zor durumda kalanları kurtarmaya geldiğin an, sinema salonunda coşkun bir alkış kopardı. Seni çıktığın sonsuz yolculuğuna uğurlarken, bitmeyen çocuksu heyecanım, saygım ve sonsuz sevgilerimle alkışlıyorum"

Nilgün Belgün, “Gençlik yıllarımın yakışıklı kahramanı. Çok üzgünüm çok. Başımız sağ olsun mekanı cennet olsun”

Nurgül Yeşilçay: "Canım benim. Allah rahmet eylesin! Çok üzgünüm, üzgünüz" diye yazdı.

En son oğluyla olan fotoğrafını paylaşmıştı

Türk sinemasına ilişkin anılarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Cüneyt Arkın, en son paylaşımını 19 Haziran Babalar Günü'nde oğluyla olan fotoğrafını paylaşarak yapmıştı.