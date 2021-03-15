Ünlü isimlerin ‘kar havuzu'na hazırlık görüntüleri yayında

Uludağ Kayak Merkezi'nde kış sporlarıyla eğlenceyi bir araya getiren Kar Havuzu etkinliği 2021, 23 Şubat tarihinde gerçekleşti. 6 ünlü isim buz gibi suyla dolu havuza en havalı atlayışı yaparak jüriyi etkilemeye çalıştı.

Kış sporlarıyla eğlenceyi bir araya getiren Red Bull Kar Havuzu 2021, 23 Şubat tarihinde Uludağ Kayak Merkezi'nde gerçekleşti. Birbirinden eğlenceli anlara sahne olan yarışmanın kamera arkası görüntüleri de yarışmacıların eğlendiğini gözler önüne serdi. Yarışmacıların kendi tasarladıkları eğlenceli kostüm ve ekipmanlarla, buz gibi suyla dolu havuza en havalı atlayışı yaparak jüriyi etkilemeye çalıştığı yarışmanın kazananı; tek kadın katılımcı olan Nisa Bölükbaşı oldu. Eğlenceli yarışmanın kamera arkası görüntüleri ise Redbull.com/karhavuzuperdearkasi adresinde.

Red Bull Kar Havuzu 2021 filminin çekimleri Uludağ Kayak Merkezi'nde, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak ve seyirci katılımı olmadan gerçekleşti. Yarışmacıların kendi tasarladıkları özgün ve eğlenceli kostümlerle katıldığı yarışmada 6 ünlü isim kıyasıya rekabet etti. Yarışmacılar arasında; Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, Orkun Işıtmak, Doğan Kabak, seyahat yazarı Kerimcan Akduman, e-spor dünyasının ünlü ismi Cantuğ Özsoy yer aldı.

Eksi 10 derecede buz gibi havuza atladılar

Sunuculuğunu ‘Var Böyle Tipler' içerikleriyle tanınan isim Kıvanç Talu'nun üstlendiği yarışmada, katılımcıların -10 derece havada buz gibi suyla dolu havuza atlamadan önce geçirdikleri ciddi hazırlık süreci de kameralara yansıdı. Yarışmacılar buz gibi soğuğu tam anlamıyla hissetmeden önce kendilerine birer tema seçti. Yarışmacılar eksi derecelere yakın soğukluktaki suya atlamak için tek parça yerine çok katmanlı kostümler oluşturdu.

Kar Havuzu'nda snowboard ya da kayak ekipmanlarıyla 90 metrelik piste çıkan yarışmacılar rampadan havaya sıçrayarak 150 santimetre derinliğindeki havuza atladı. Cesur ve hızlı olmanın yanında dinamik ve atletik bir atlayış yapan yarışmacılar bir adım öne çıktı. Yarışmacıların sadece atlayışlarıyla değil kostümlerinin farklılığıyla da değerlendirildiği yarışmada birinciliği, katılımcılar arasındaki tek kadın olan Nisa Bölükbaşı elde etti. İkinci isim Doğan Kabak, üçüncü isimse Orkun Işıtmak oldu. Söz konusu filme Redbull.com adresinden ulaşılabiliyor.