Ünlü jinekolog Op. Dr. Şen: "Evli çiftlerin kabusu vajinismus tedavi edilebilen bir hastalıktır"

Dr. Mehmet Bekir Şen, evli çiftlerin kabusu olan vajinismusun tedavi edilebilir bir rahatsız olduğunu belirterek tedavi yöntemlerin başında cinsel terapi geldiğini söyledi.

Genital bölgenin kaslı bir dokuya sahip olduğunu kaydeden Op. Dr. Şen, kadınlarda bu kasların idrar yapma, doğum gibi birçok önemli olayda rol oynadığını vurguladı. Op. Dr. Şen, "Bu kaslar cinsel birliktelik sırasında genişler ve cinsel birlikteliğin gerçekleşmesini sağlar. Bazı psikolojik ve fiziksel nedenler vajinadaki kasların istemsiz olarak kasılmasına neden olur. Bu durumda cinsel birliktelik gerçekleşmez veya aşırı ağrı ve acı hissedilir. Bu duruma vajinismus denir" dedi.

"Kaslar istem dışı kasılıyor"

Ünlü Jinekolog Op. Dr. Mehmet Bekir Şen, vajinismus belirtililerinin kişiye göre değişiklik gösterebilir olduğunu ifade ederek, “Vajinismusun belirgin özelliği vajinal kasların istem dışı kasılmasıdır. Vajinal kaslarını kadın kontrol edemez. Her kadında vajinal kasların kasılma derecesi ve sıklığı farklıdır. Bu kasılmalar cinsel birlikteliği imkansız hale getirir. Cinsel birlikteliği gerçekleştirebilirlerse kadında çok ağrılı bir birliktelik gerçekleşir. Vajinismusun doğrudan bir sebebi yoktur. Fakat vajinismusun sebebinin doğrudan fiziksel ya da duygusal tetikleyicilerle ortaya çıkabileceği bilinir. Bazı durumlarda ve hastalarda her iki tetikleyicinin de vajinismusa neden olacağı görülmektedir. Duygusal tetikleyiciler stres ve kaygı, travmatik düşük, kürtaj, hamilelik korkusu, jinekolojik muayeneden veya vajinal müdahale gerektiren tıbbi prosedürden kaynaklanan travma, kendi vücudunu beğenmeme gibi özgüven problemleri, cinsel performans nedeniyle endişe duymak, partnerinden çekinmek, cinsel istismar, taciz veya tecavüz gibi yoğun travmatik olaylar, ilk gece, kızlık zarı cinsel birliktelik gibi konularla hakkında bilinen yanlışlar, kadının ilk ilişkide partneri tarafından zorlanmasıdır. Fiziksel tetikleyiciler ise vajina kuruluğu, idrar yolu enfeksiyonları, kanser, doğum sırasında oluşan vajinal yırtıklar, pelvis ameliyatı, yetersiz ön sevişme, kullanılan bazı ilaçların yan etkileri, vajina içerisinde perde olması, vajinanın kısa olması, liken skleroz, egzama ve sedef gibi deri hastalıklarıdır” diye konuştu.

“Gerekli görülen hastalarda botoks kullanılabilir”

Kadınlarda vajinismusun tedavi edilebilen bir rahatsızlık olduğunu bildiren Op. Dr. Mehmet Bekir Şen, “Vajinismus tek taraflı bir sorun olarak gözükse de bu çift taraflı bir sorundur. Çiftler bu durumda hekime gitmekten çekinmemeli diyen Op. Dr. Mehmet Bekir Şen Vajinismus tedavi edilmeden kendi geçecek bir rahatsızlık olmadığından bahsetti. Yüzde yüz çözülebilen bu problemin tedavisinin ilk aşamasında hastalığı kabullenmek çok önemlidir. Vajinismusun sebebine göre tedavi yöntemi de değişiklik göstermektedir. Vajinismus için en etkili ve billinen tedavi yöntemi cinsel terapi yöntemidir. Bu yöntemle kadın kendini ve bedenini tanıyarak kendini cinsel birlikteliğe adım adım hazırlar. Cinsel terapi tek başına yeterli olmayabilir. Ön muayenede hastanın hangi yöntemle tedavi edilmesi gerektiği konuşulur. Daha etkili ve kalıcı sonuçlar elde etmek için tedavi egzersizler ile desteklenir. Gevşeme aktiviteleri, solunum ve Kegel egzersizleri kasların gevşemesini sağlayarak vajinismusu önleyebilir. Gerekli görülen hastalarda ise botoks yöntemi kullanılabilir. Botoks yöntemi hastalara genellikle genel anestezi altında yapılarak vajinadaki kasların istemsiz kasılmaları durdurulabilir” şeklinde konuştu.