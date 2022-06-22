Ünlü jinekolog Op. Dr. Şen: "Jinekolojik problemlere yakalanmamak için bol su için ve hijyenden taviz vermeyin"

Hemen herkesin sıcak havaların tadını çıkarmak için tatile çıktığını ve kendilerini havuz ya da denize attıklarını belirten Op. Dr. Şen, yazın tadını çıkarırken aşırı sıcak hava, fazla terleme ve hijyen koşullarındaki olumsuzlukların beraberinde bazı jinekolojik problemleri de getirebildiğini söyledi. Op. Dr. Mehmet Bekir Şen, "İdrar yapma esnasından ve sonrasında yanma hissi ile kendini gösteren bu rahatsızlık, aynı zamanda sık idrara çıkma, karın alt bölgesinde ağrı ile şişlik ve bulanık idrar şeklinde de ortaya çıkmaktadır. Yaz aylarında bu kadar sık rastlanmasının nedeni ise havuza ve denize girildiğinde bakterilerle daha fazla temas halinde olunmasıdır. Bu hastalıktan korunmanın ilk adımı ise bol bol suç içmek ve hijyenik havuzları tercih etmektir. Mantar enfeksiyonunun nemli, sıcak ve kapalı vücut bölgelerini sevmesinden kaynaklıdır” dedi.

“Islak kıyafetlerle uzun süre kalınmamalı”

Yaz aylarında sıkça girilen havuzlarda bulanan klor maddesinin vajina bölgesinde bulunan yararlı bakterilerin yok olmasına neden olduğunu vurgulayan Op. Dr. Şen, “Kaşıntı ve yanma gibi sorunlarla kendini gösteren bu enfeksiyondan kurtulmanın en önemli yolu, ıslak kıyafetlerle uzun süre kalmamaktır. Ayrıca havuz yerine deniz tercih edilmeli, dar kıyafetlerden kaçınılmalı, iç çamaşırları sık sık değiştirilmeli, pH dengesini bozan sabunlardan uzak durulmalı, sadece su ile temizliğin yeterli olduğu unutulmamalı ve günlük ped kullanımından uzak durulmalıdır. Umumi tuvaletlerden ‘gardneralle vajinalis' adıyla anılan mikrop sonucunda oluşabildiği gibi havuzlarda bulunan klorun asidik ortamı yok etmesi sonrası da kendini gösterebilmektedir. Kaşıntı ve kötü kokulu akıntılı şeklinde belirti veren bu rahatsızlıktan korunmak için havuz öncesi idrar yapmalı ve havuzdan sonra hemen duş alınmalıdır. Ayrıca tuvaletler kullanılmadan önce sifon çekilmelidir. Ortak kullanılan dış ortamlardan çeşitli parazitler bulaşabilir. Özellikle yaz aylarında çıkılan tatil süreçlerinde hijyene daha fazla dikkat edilmelidir. Kıyafet tercihlerinin pamuklu kumaşlardan yana kullanılması faydalı olur. Yaşanılan jinekolojik problemler tedavi edilmediğinde zaman içinde kronik hale dönüşebilir. Böyle hususlarda mutlaka bir uzmandan yardım alınması gerekmektedir” diye konuştu.