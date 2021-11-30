Ünlü kadınlar spa merkezi açılışında bir araya geldi

Kemer Country Club'da yeni spa ve masaj merkezi açıldı. Spa merkezinin lansmanına Türkiye'nin kadın girişimcileri ve ünlü isimler konuk oldu.

Kadın girişimci Şebnem Akman Balta spa ve masaj merkezinin 13'üncüsünü Göktürk'te bulunan Kemer Country Club'da açtı. Lansmana Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, Sanitas Spa&Welness sahibi Şebnem Akman Balta'nın yanı sıra birçok ünlü isim ve kadın girişimci katıldı. Lansmanda davetlilere spa, hamam masaj salonları, fizyoterapi ve kış bakımları tanıtımı yapılırken ayrıca spa ve masaj merkezi gezdirildi.

“Kadın girişimcilerin bir arada olmasından mutluluk duyuyorum”

Lansmana katılan Pervin Ersoy, “Çok güzel bir merkezin açılışındayız. Pandemi nedeniyle uzun bir süredir ayrı kalmıştık. Buraya gelen katılımcılarında aşılarının tam olmasıyla rahat bir buluşma ve etkinlik düzenleme şansımız oldu. Kadın girişimcilerin bir arada olmasından mutluluk duyuyorum” dedi.

“Kadın iş insanlarını her zaman destekliyoruz”

Kadın girişimcileri her zaman desteklediklerini belirten, “TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, “Biz başından beri kadın girişimcileri ve kadın iş insanlarını ve lider kadınları destekliyoruz. Kadınlar iş dünyasında bulunmalı. Cumhuriyetin ilanından itibaren kadınlar her zaman çalışıyor. Girişimci kadınlar iş dünyasında söz sahibi olmalı. Biz sadece yaptığımız işlerle ülkemizi dünyada temsil ediyoruz. Şahsım olarak toplamda 70 ülkeye ihracat yapıyorum. Türk kadınını dünyada temsil etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz kadınlar olarak ekonomiye katkıda bulunmak”

Kadınların ekonomiye katkısının artacağını belirten Projehane Yöneticisi Bilge Kuru, “Burada ev sahipliğinde bulunuyoruz. Kadın girişimcileri destekleyici projelere tam destek veriyoruz. Burada sanatçı dostlarımızda bize desteklerini gösterdiler yalnız bırakmadılar. Bir iş kadınının açtığı merkezde bulunuyoruz ve gurur duyuyoruz. Kadın girişimciler burada birbirlerine desteklerini gösteriyorlar. Gerçek kraliçeler birbirinin tacını düzeltir diyoruz. Bu mottoyla bizde birbirimize destek veriyoruz. Bu pandemi sürecinide en kısa zamanda atlatıp ekonomiye katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.

“Kadının kadına destek olması gerekiyor”

Pandemi döneminden sonra hareketliliğin iyi geldiğini belirten Sunucu Saba Tümer, “Pandemi döneminde çok hareketsiz kaldık ve dışarıya çıkamadık. Şuanda biraz hareketlenmeye çalışıyoruz. Kan dolaşımını hızlandırmak içinde masaj şart. Bugün burada güzel bir masaj ve spa merkezinin açılışındayız. Birazdan bizde masajlarımızı yaptıracağız. Burada kadınlarda erkeklerde çalışıyor. Kadın girişimcilerin her zaman arkasındayız. Kadının, kadına destek olması gerekiyor. Genelde bu laf her zaman söyleniyor ama lafta kalıyor. Biz burada gerçekten birbirimize destek oluyoruz” şeklinde konuştu.